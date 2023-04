Schwere Unfälle gab es an den Bahnübergängen Himmelreich und Eilvese schon mehrfach

Beschrankte Bahnübergänge stellen ernste Gefahrenstellen dar. In Neustadt sind besonders die Kreuzungen Bahn und Straße bei Himmelreich und Eilvese betroffen. In den vergangenen Jahren gab es dort zwei besonders schwere Zusammenstöße.

Himmelreich. Die Bahnübergänge im Neustädter Land sind ernste Gefahrenstellen, wie sich bei dem tödlichen Unfall am Sonntagmorgen bei Himmelreich einmal mehr zeigte. Insbesondere am bewaldeten Übergang bei Himmelreich und dem im nahen Eilvese hat es in den vergangenen Jahren etliche schwere Unfälle gegeben. Dort haben viele Züge nach dem Halt in Neustadt bereits wieder hohes Tempo aufgenommen und die Strecke ist von der Straße aus nicht leicht zu überschauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lastwagenfahrer stirbt nach Signalfehler in Eilvese

Ein tödlicher Unfall am Übergang in Eilvese im Mai 2017 ist vielen noch im Gedächtnis: Damals ist ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen, weil er nach einem Signalfehler auf das Gleis fuhr. Auch sein Wagen wurde von einem Regionalexpress im hohen Tempo erfasst und mitgerissen. Ein Schrankenwärter wurde später wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, weil er die Schranke zu früh öffnete.

Motorradfahrer rettet sich vom Übergang

Im August 2019 rammte auf dem Bahnübergang Himmelreich ein Güterzug ein Motorrad. Der Fahrer war offenbar unter Alkoholeinfluss auf den Übergang gefahren und kam nicht weiter. Zeugen hatten noch gesehen, wie er versuchte, das Zweirad vom Übergang zu schieben. Das gelang zwar nicht, der Mann konnte sich aber vor dem herannahenden Zug retten und flüchtete. Die Einsatzkräfte suchten nach dem Unfall zunächst besorgt nach dem Fahrer. Sie fanden aber nur noch Helm und Handschuhe in der Nähe. Der Mann wurde später aufgegriffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Solche Vorkommnisse und die darauf folgenden Einsätze stellen für die Zugführer und die Rettungskräfte schwere Belastungen dar. Nahe Eilvese liegt auf dem freien Feld zudem die Stelle, auf der sich der frühere Nationaltorhüter Robert Enke im November 2009 das Leben nahm, und etliche weitere verzweifelte Männer und Frauen.

Lesen Sie auch

Stadt Neustadt und Bahn arbeiten daran, die beschrankten Übergänge im Stadtgebiet nach und nach zu ersetzen. Bei Himmelreich soll in einigen Jahren eine Brücke über das Gleis führen. Für Eilvese steht eine endgültige Lösung noch aus. Dort gibt es eine schmale Trogstrecke unter den Gleisen hindurch, doch für eine Ortsdurchfahrt reichen Höhe und Breite nicht aus.