Prozessauftakt

Ein 38-Jähriger soll im Januar eine 84-Jährige im Schlaf in ihrer Wohnung in Garbsen-Berenbostel überfallen haben. Beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Hannover am Mittwoch, 9. August, äußerte sich der Angeklagte nicht.

Jasper Bennink WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket