Schwerer Unfall an der Podbi: 65-Jähriger kollidiert mit geparkten Fahrzeugen

Hannover. Ein Autofahrer hat am Montagabend, 24. Juli, an der Podbielskistraße einen Unfall verursacht. Der 65-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Polizeiangaben steuerte der Mann gegen 18.25 Uhr mit noch unbekannter Geschwindigkeit in zwei Fahrzeuge, die am Straßenrand geparkt waren. Polizei und Rettungsdienst waren zwei Stunden lang an der Unfallstelle in Richtung stadtauswärts zwischen den Stadtbahnhaltestellen Pelikanviertel und Spannhagengarten im Einsatz.

Die Polizei geht bislang davon aus, dass der Fahrer aus Hannover krankheitsbedingt mit den Autos kollidierte. Wie hoch der Schaden an den drei Fahrzeugen ist, dazu gibt es noch keine Erkenntnisse. Auch zum aktuellen Gesundheitszustand kann die Behörde keine Angaben machen.

