﻿Pkw prallt gegen Lastwagen: Fahrer im Wagen eingeklemmt

Hannover/Garbsen. Ein 19-Jähriger ist am späten Sonntagabend mit seinem Nissan auf einer Zufahrt zur Autobahn 2 gegen einen Lkw geprallt und in seinem Wagen eingeklemmt worden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Nach Angaben der Polizei war er gegen 22.40 Uhr mit einem 20-jährigen Beifahrer auf der Zubringerstraße zum Beschleunigungsstreifen in Richtung Hannover an der Raststätte Garbsen unterwegs. In der Rechtskurve verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen dort geparkten Sattelzug.

Beifahrer wird nur leicht verletzt

„Das Fahrzeug ist dann zurückgeschleudert“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Der Nissan kollidierte noch mit einem Verkehrsmast und landete schließlich nach Angaben des Sprechers auf der Grünfläche. „Der Beifahrer war nur leicht verletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen“, so Bertram.

Ortsfeuerwehr Garbsen im Einsatz: Die Feuerwehrleute befreiten den 19-Jährigen aus dem Wagen. © Quelle: Stefan Müller/Feuerwehr Garbsen

Der Fahrer jedoch wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Das Fahrzeug war nach Angaben der Feuerwehr Garbsen bei dem Aufprall stark deformiert worden. Die Ortsfeuerwehr Garbsen begann mit der Befreiung des Fahrers in enger Abstimmung mit dem Notarzt. Dabei kamen laut Feuerwehrsprecher Stefan Müller auch mehrere hydraulische Rettungsgeräte zum Einsatz. „Nach gut 50 Minuten konnte der Fahrer aus dem Pkw befreit werden, und er wurde dem Rettungsdienst übergeben“, sagt Müller.

Lkw durfte dort nicht parken

Gegen 1 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Zuvor streuten die Feuerwehrleute noch ausgelaufene Betriebsstoffe des Pkw und des Lastwagens ab. Nach Angaben der Polizei war die Zufahrt noch bis 1.30 Uhr gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden in Höhe von ungefähr 70.000 Euro.

Hoher Schaden an beiden Fahrzeugen: Der Nissan war gegen einen Lkw geprallt. © Quelle: Stefan Müller/Feuerwehr Garbsen

Die Polizei ermittelt gegen den 19-Jährigen nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Gegen ihn wurde zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das könnte auch dem Fahrer des Lastwagens drohen: Er hätte das Fahrzeug nach Angaben der Polizei in dem Bereich nicht parken dürfen.