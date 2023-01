﻿Schwerer Unfall auf der A7 bei Hannover: Lastwagen umgekippt

In unserer Serie „Ein Blick zurück“ lenken wir das Augenmerk auf die Geschichte historischer Gasthäuser in Uetze. Erfahren Sie, wo das erste Kino entstand oder an welche Adresse EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch heute Grußkarten schickt. Heute in Teil 4 geht es um das Gasthaus Fuchsbau.