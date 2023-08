Bei einem schweren Autounfall am Montagabend sind zwischen Garbsen-Auf der Horst und Hannover-Marienwerder drei junge Menschen (19, 19 und 21 Jahre) gestorben. Die Betroffenheit in Garbsen über das Unglück ist groß, viele Menschen fühlen mit den Angehörigen.

Auf der Horst. Es war ein „fürchterlicher, dumpfer Knall“, der Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker am späten Montagabend gegen 22 Uhr aufschreckte. Der Chef der freiwilligen Feuerwehren in Garbsen lebt in Havelse, etwa 500 Meter Luftlinie entfernt von dem Ort, an dem am Montagabend ein schwerer Unfall geschah. Dabei sind drei junge Menschen (zwei waren 19, einer 21 Jahre alt) ums Leben gekommen.