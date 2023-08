Rettungseinsatz

Schwerer Unfall in Marienwerder: Zwei Autos sind nahezu frontal kollidiert. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.

Nahe der Mittellandkanalbrücke in Marienwerder ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-Jähriger, ein 20-Jähriger und zwei 19-Jährige sind bei der Kollision getötet worden, ein Insasse der beiden involvierten Autos schwebt in Lebensgefahr, ein Beteiligter wurde schwer verletzt.

und Frank Tunnat WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket