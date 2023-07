﻿Behördenärger: Der Kampf um mehr Hilfe für die behinderte Julika aus Hannover

Hannover. Julika hat gerade einen magentafarbenen Pfannkuchen aus Knete gebastelt und zeigt ihn stolz Mama Esther Ravens. Dann wickelt sie auch noch ein Pflaster aus Knete über Papa Maximilians verletzten Finger. Strahlend zeigt die Vierjährige ihre Zahnlücke, wo irgendwann die neuen Schneidezähne wachsen. Und überhaupt: Julika ist ein wahrer Sonnenschein.

„Die ersten Monate nach der Geburt waren ganz normal. Sie war ein unglaublich ruhiges und friedliches Kind“, sagt Esther Ravens. „Im Nachhinein kann man sagen, sie war recht bewegungsarm.“ Aber eben nicht so, dass die Alarmglocken angegangen wären. Bis sie in der ärztlichen Untersuchung der motorischen Meilensteine im ersten Jahr durchfiel: „Sie krabbelte nicht, konnte nicht frei sitzen, kippte um und machte keine Anstalten, sich hochzuziehen.“

Sie wird niemals spazierengehen

Julika wird niemals gerade stehen, länger gehen oder laufen können. Sie kann durch eine Ataxie (Störung der Bewegungskoordination) das Gleichgewicht nicht halten. Krabbeln geht, beim „Laufen“ müssen beide Hände von Erwachsenen ganz fest gehalten werden. Sie kann Dinge nicht halten und nicht gleichzeitig mehrere Dinge tun. Sie wird möglicherweise niemals einen längeren vollständigen Satz sagen können, zwei bis drei Wörter pro Aussage müssen meist reichen. Julika muss täglich gewickelt werden, sie wird angezogen, ihre Zähne werden geputzt. Sie kann mit Löffeln essen, aber nichts mit einem Messer schneiden. Sie kann sich kein Wasserglas holen. Julika wird keine Regelschule besuchen können.

Nur mit Hilfe: Julika kann sich allein nicht halten, ihre Mutter muss sie mit festem Griff halten. © Quelle: Katrin Kutter

„Julika wird sich hoffentlich noch weiterentwickeln, aber es kann auch sein, dass alles wieder rückwärts verläuft“, berichtet ihre Mutter, die als Ärztin im Siloah arbeitet und sich mit üblichen Diagnosen für Erwachsenen auskennt. Doch für Julika gab es nach dem MRT keine übliche Diagnose. Julika gehört zu den wenigen Menschen, die getroffen sind von einer seltenen Krankheit.

Diese fällt unter den Sammelbegriff Leukodystrophien, das ist eine Gruppe genetisch bedingter Erkrankungen. Der Verein ELA (European Leukodystrophy Association), der Familien wie den Ravens zur Seite steht, erklärt diese Krankheit so: „Die Krankheiten greifen das Myelin (isolierende Hülle) im zentralen Nervensystem an. Entweder baut sich bei Betroffenen die Myelinschicht nicht richtig auf oder geht nach und nach verloren. Bricht die Erkrankung bei einem Kind oder einem Erwachsenen aus, hat es dramatische Folgen. Die Erkrankten verlieren je nach Verlauf sämtliche Lebensfunktionen. Sie werden blind, gehörlos, bewegungsunfähig, können nicht mehr sprechen und normal essen. (...) Leukodystrophien sind bis heute nicht heilbar. Jedes Jahr werden ca. 1 von 7600 Geburten mit dieser neurodegenerativen Erkrankung geboren.“

Krankheit wird kaum erforscht

Das heißt, „die Pharmaindustrie hat kein Interesse daran, diese seltenen Krankheiten zu erforschen. Es lohnt sich schlicht nicht für sie“, stellt Esther Ravens fest. Frustrierend für die 29-Jährige und ihren 33-jährigen Mann, einem Ingenieur bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, ist aus ihrer Sicht aber auch, „welche Steine uns in den Weg gelegt werden“. Damit meint sie die Krankenkassen mit den komplizierten Antragsformularen und vor allem das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie.

Dieses vergibt verschiedene „Grade“und „Merkzeichen“ der Behinderungen. Je nach Grad und Merkzeichen bekommen pflegende Angehörige Steuervorteile, die Möglichkeit von Zuschüssen für spezielle Anschaffungen und sie können kostenfrei behinderte Personen zum Beispiel in der Bahn begleiten. Oder aber man bekommt das Recht auf einen Behindertenparkplatz zugesprochen.

Spielen: Esther und Maximilian Ravens mit ihrer vierjährigen Tochter. Ob Julika noch Fortschritte macht oder es ab irgendwann nur noch rückwärts geht, weiß man nicht. © Quelle: Katrin Kutter

Julika hat einen Schwerbehindertengrad von 80 Prozent, das Merkzeichen G (...in Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich eingeschränkt…) und B (Mitnahme einer Begleitperson). Ihre Eltern beantragten aG, außergewöhnliche Gehbehinderung, „das bedeutet unter anderem, dass wir einen Behindertenparkplatz beantragen könnten“, so Maximilian Ravens. Denn Julika muss täglich zur Integrativen Kita im Rut-Bahlsen-Zentrum, wöchentlich zur Physiotherapie, Logopädie, zu ärztlichen Untersuchungen oder ist einfach beim Einkauf dabei. Das 16-Kilo-Kind kann aber nicht mal so eben aus dem Auto rausgeholt werden.

„Naturgegeben“, dass sie nicht gehen kann?

Das Landesamt lehnte ab mit folgender Begründung: „Eine eingeschränkte Gehfähigkeit ist im Alter Ihres Kindes naturgegeben…“ Da nützte es auch nichts, dass im Widerspruchs-Schreiben die behandelnde Oberärztin des Sozialpädiatrischen Zentrums (SBZ) Auf der Bult in einer medizinischen Stellungnahme erklärte: „Kinder erlernen bis zu einem Alter von 18 Monaten das freie und selbstständige Laufen, ein späterer Laufbeginn gilt als pathologisch. Die Unfähigkeit, im Alter von 3 Jahren und 6 Monaten nicht selbstständig zu laufen, ist ganz sicher pathologisch.“ Die Definition für aG sei vergleichbar mit einer Querschnittslähmung oder dass jemand beidseitig oberschenkelamputiert wäre, weiß Esther Ravens. „Mein Kind kommt aus dem Auto gar nicht alleine raus beziehungsweise hinein.“

Papa hilft: Ohne den festen Griff von Maximilian Ravens könnte Judika nicht gehen. Der Rollstuhl ist von dem Verein „Ela“ geliehen. © Quelle: Katrin Kutter

Bei Julika ist der Aufbau des Myelin gestört, sie macht durchaus auch Fortschritte in ihrer Entwicklung. „Deswegen haben wir auch keine klare Prognose.“ Das Landesamt habe argumentiert, es gebe keine Prognose, „also wird es schon nicht so schlimm sein. Dann sollte ich bei meinen Patienten wohl auch keinen Krebs mehr diagnostizieren, dann sterben diese nicht mehr daran. Das ist echt zynisch“.

Schwierigkeiten mit Anträgen

Die Eltern klagen jetzt vor dem Sozialgericht gegen das Landesamt, auch weil sie auf einen Präzedenzfall hoffen, der für andere betroffene Familien hilfreich sein könnte. Übrigens auch dabei, Anträge zu verstehen und somit stellen zu können. „Ich bin promovierte Ärztin, deutsche Muttersprachlerin – und ich habe Schwierigkeiten mit diesen Anträgen“, verrät Esther Ravens. „Unser Kind hat insofern Glück, dass wir uns zu wehren wissen, aber andere können das nicht.“ Dass ein chronisch krankes Kind ein Risiko für Armut und das Risiko für Trennungen erhöht, sei bekannt. Für die Kämpfe mit Krankenkassen und Ämtern wären da oft keine Kapazitäten. „Da müssen wir den Kampf für andere mitmachen.“

