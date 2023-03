﻿Hannover erhöht die Wassertemperatur in den Schwimmbädern wieder

Hannover hat die Energiekrise vorerst durchgestanden: Ab kommender Woche wird die seit Sommer gesenkte Wassertemperatur in allen Hallenbädern wieder erhöht. Dasselbe gilt für die Heizungen in Kitas und Sporthallen. An einzelnen Maßnahmen hält die Verwaltung aber fest.

Hannover. Die Nachricht hat im vergangenen Sommer international sprichwörtlich Wellen geschlagen: Angesichts der Energiekrise hatte sich Hannover entschieden, die Duschen in den Freibädern kalt zu lassen. Gleichzeitig wurden die Wassertemperaturen in den Schwimmbädern um zwei Grad Celsius heruntergedreht und Saunen geschlossen. Jetzt sind die kalten Wintermonate durchgestanden, und das Wasser wird wieder wärmer. Auch in Kitas und Sporthallen darf das Thermostat nun angefasst werden.

Grund: Die Stadt justiert ihre Maßnahmen neu. Angesichts des befürchteten Gasmangels entschied die Verwaltung sich im Sommer 2022, die Temperaturen zu drosseln. „Die Stadt Hannover hat schnell reagiert und einen entscheidenden Beitrag geleistet, um den Energieverbrauch zu senken und der Gefahr einer Gasmangellage vorzubeugen“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Die Situation jetzt sei zwar nach wie vor angespannt, aber mit Blick auf den bevorstehenden Frühlingsanfang „nicht mehr so kritisch“.

Freibäder dürfen auch wieder heizen

Ab kommender Woche (21. März) werden die Gasheizungen in den Hallenbädern wieder höher gedreht. Seit Sommer war die Temperatur in den Schwimmerbecken auf 25 Grad Celsius gesenkt worden, in den Nichtschwimmerbecken auf 28 Grad Celsius. Außerdem erwarten die Badenden zum Beginn der Freibadsaison ab 1. Mai ebenfalls wärmere Außenbecken, die Duschen bekommen wieder Heißwasser.

Auch die Kitas und Sporthallen sind ab sofort nicht mehr von Einschränkungen betroffen. Für die Hallen hatte die Stadt vergangenes Jahr eine Höchsttemperatur von 15 Grad Celsius festgelegt. Diese Vorgabe entfällt – insbesondere mit Rücksicht auf Kinder und Senioren. Auch in den Kitas darf es wieder wärmer als 20 Grad Celsius werden, laut Verwaltung sind 21 bis 22 Grad Celsius für Kleinkinder „ideal“. Ab April sollen zudem die bisher ebenfalls deaktivierten städtischen Brunnen wieder sprudeln.

Stadt: Energiekrise noch nicht durchgestanden

Doch auch wenn es eine kleine Rückkehr zur Normalität ist: „Wir müssen weiterhin sehr sensibel mit dem Thema Energie umgehen“, sagt Finanz- und Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD). „Ziel muss es sein, den Verbrauch weiterhin so gut es geht zu reduzieren – auch mit Blick auf eine mögliche Verknappung im kommenden Winter.“ Aus diesem Grund bleibe die Außenbeleuchtung an repräsentativen Gebäuden und Wahrzeichen abgeschaltet. Städtische Büros und Schulen halten zudem an der Raumtemperatur von 20 Grad Celsius fest.

Darüber hinaus steht fürs Händewaschen in Verwaltungsräumen nach wie vor nur kaltes Wasser zur Verfügung, zusätzlich reduziert die Stadt die Zahl der Drucker und Elektrogeräte. Und was fürs Heizen gilt, gilt auch für Klimaanlagen: Die Stadt hält im Sommer Höchsttemperaturen von 26 Grad Celsius in den Büros für akzeptabel. „Wir wissen nicht, wie sich die Energieversorgung darstellen wird“, sagt von der Ohe. „Deshalb bereiten wir uns auf alle Szenarien vor.“