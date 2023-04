﻿Eltern aus Ricklingen fordern Lehrschwimmbecken – notfalls in Wohnanlagen

Im Stadtbezirk Ricklingen gibt es viele Nichtschwimmer an den Schulen; das will eine Elterninitiative ändern. Sie kämpft für ein Lehrschwimmbecken. Könnte sie dafür ein Becken in einer Wohnanlage nutzen?

Eine Chance für den Schwimmunterricht? In manchen Wohnanlagen, wie beim Terrassenhaus am Ossietzkyring, gibt es kleine Schwimmbecken.

Ricklingen. Im Stadtbezirk nimmt eine gemeinsame Initiative von Eltern und Lehrenden an Fahrt auf, die ein anspruchsvolles Ziel vor Augen hat: „Wir wollen und brauchen ein neues Lehrschwimmbecken für Schulkinder“, sagt die Mitinitiatorin Beatrice Haupt. Gemeinsam mit anderen Schuleltern aus den Ricklinger Stadtteilen, aber auch mit Fach- sowie Leitungspersonal aus verschiedenen Schulen, macht sie auf das Problem zunehmender Schwimmunfähigkeit von Kindern aufmerksam.

Ob in Ricklingen, Oberricklingen, Mühlenberg oder in Wettbergen – Grundschüler und ältere Kita-Kinder brauchen mehr Schwimmhallenzeiten. Dafür stehen mehrere Ideen im Raum. Die größte Hürde: Es mangelt der Stadt an Geld. Trotzdem soll es zu Gesprächen zwischen Aktivisten, Lehrern, Bezirksrat Ricklingen und der Stadtverwaltung kommen. Auch kreative Lösungen werden besprochen – zum Beispiel kleine Becken in Wohnanlagen zu nutzen.

Bereits vor der Pandemie war die Lage nicht rosig. Im März 2020 teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage der CDU-Fraktion zwar mit, dass für Ricklinger Schulen 63 Stunden pro Woche im Stadionbad und anderen Einrichtungen zur Verfügung stünden. Rein rechnerisch würde damit das Schwimm-Curriculum erfüllt. Es fehle aber an Nichtschwimmerbecken; die langen Anfahrtszeiten stellten zudem große Hürden dar. „Vor dem Hintergrund würde der Bau eines Lehrschwimmbeckens im Stadtteil Mühlenberg Sinn machen“, schrieb die Stadt.

Ein neues Bad kostet allerdings einige Millionen Euro. Den Wunsch nach einem Becken hat die Verwaltung verstanden und abgespeichert – ein Neubau ist bislang aber aus Kostengründen nicht absehbar. Diese Skepsis herrscht auch in der Bezirksratsmehrheit vor. Als Baufläche käme ein städtisches Grundstück nahe dem Wettberger Friedhof infrage. Eine Machbarkeitsstudie steht aus.

Kosten sind für Neubau wohl zu hoch

Die Initiative um Beatrice Haupt hat jetzt zwei Strategien im Fokus. Auch sie könnte sich einen Neubau vorstellen. Ein Architekt sei bereit, die Vorplanungen und die Kosten dafür zu übernehmen. Als Standort hat die Initiative den Kleinen Park in Oberricklingen im Blick. Die hohen Baukosten sieht allerdings auch Haupt.

Eine zweite Idee sieht daher vor, gemeinsam mit der Stadt über die Anmietung oder den Ankauf privater Becken nachzudenken. Die private Schwimmschule Wassermeloni etwa nutzt in Hannover diverse Becken in Wohnanlagen. Solche Anlagen gibt es auch am Ossietzkyring in Mühlenberg und in Wettbergen an der Straße In der Rehre. Vielleicht könne ein nicht mehr oft genutztes privates Bad auf diesem Weg reaktiviert werden, meint Haupt. „In Wettbergen wäre es perfekt; da hält ein Bus vor der Tür.“

Haupt selbst ist Mutter eines Schülers und hat ihr Kind mit großem Aufwand zu ersten Schwimmfähigkeiten verholfen. Anbieter wie Wassermeloni oder die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) spielen dabei eine Rolle. Es gibt auch anderswo kleinere Becken, die von Schülern genutzt werden – etwa das Hemminger Büntebad oder das Lehrschwimmbecken in der Empelder Theodor-Heuss-Schule. Das Problem auch dort: Die Einrichtungen sind ausgelastet. Die DLRG warnte Anfang dieses Jahres, dass die Wartezeit für einen Kurs mehrere Jahre betrage.

Nichtschwimmer-Problem wurde nach Pandemie noch größer

Es könnte auch andere Ansätze geben, die langfristig zu etwas Konkretem führen. Das jedenfalls hofft die Initiative. Mit einer schnellen Lösung rechne sie gar nicht, sagte Haupt in der jüngsten Bezirksratssitzung. Dort war sie gemeinsam mit anderen Eltern und Vertretern mehrerer Schulen anwesend. Denn wie sich inzwischen zeigte, wurde das Problem während und nach der Pandemie sogar noch schlimmer.

„Die Schwimmfähigkeit von Kindern in unserem Bezirk ist katastrophal“, sagte damals Volt-Bezirksratsherr Erik Breves. Die Zahl der Nichtschwimmer steige stadtweit; Corona habe diese Entwicklung verschärft. Eine Anfrage der Fraktion FDP und Volt bei der Stadt im vorigen Sommer ergab: Die Grundschulen im Stadtbezirk bemühten sich zwar rege um Schwimmunterricht. Aber das Verhältnis aus Zeitaufwand für das Ablegen von Leistungsabzeichen, Organisationsaufwand und dem Vorhandensein von Personal wird zunehmend schlechter.

400 Schüler an Goldschmidt-Schule sind nicht schwimmfähig

Die Leonore-Goldschmidt-Schule (IGS) meldete für das vorige Schuljahr mehr als 400 Schüler der Jahrgänge fünf bis zehn als „laut Definition des Kultusministeriums nicht schwimmfähig“. Alle Schulen hätten Probleme, betonte Haupt. Ihr Wunsch aktuell: „Wir möchten das Thema zur Tagesordnung im Stadtbezirk machen.“

Bezirksbürgermeister Andreas Markurth ist gerade dabei, die Fachverwaltung und Politik für einen Austauschtermin mit der Initiative zu gewinnen. Bislang habe das noch nicht geklappt, sagte er. „Ich bin aber dran.“