﻿Führungen, Musik und Ausstellungen: Das ist in Linden für das Scilla-Blütenfest geplant

Hannover. Linden erlebt mit der Scilla-Blüte auf dem Lindener Berg alljährlich sein viel gerühmtes „Blaues Wunder“. Anlässlich dieses rund dreiwöchigen Blüten-Meers der Scilla-Pflanze auf dem Bergfriedhof veranstaltet der Verein Quartier seit mehreren Jahren das Scilla-Blütenfest – in diesem Jahr vom Sonnabend, 18. März, bis zum Sonntag, 2. April.

Gemeinsam mit dem Freizeitheim Linden, der Gartenregion Hannover und zahlreichen Vereinen und Institutionen rund um den Lindener Berg bietet das Quartier Besichtigungen und Führungen rund um den Lindener Berg und seine Sehenswürdigkeiten an. Zudem bekommen Interessierte Ausstellungen und Lesungen zum Frühling und zu Linden sowie musikalische Darbietungen von verschiedenen Chören geboten.

Theater auf dem Balkon des Küchengartenpavillons: Vor der Corona-Pandemie zog das Scilla-Blütenfest Tausende Besucher an. © Quelle: Sabine Ernst

Programmpunkte des Scilla-Blütenfests

Los geht es am Wochenende, 18. und 19. März, mit einem kleinen Mittagstisch mit Gegrilltem jeweils ab 12 Uhr am Vereinshaus Linden 07. Am Sonntag, 19. März, können Interessierte zudem Scilla-Blumentöpfchen von 14 bis 16 Uhr am Steinbruch 11 erwerben – solange der Vorrat reicht. Zudem bietet die Kirchengemeinde St. Martin, Niemeyerstraße 16, ebenfalls am 19. März ein buntes Programm an. Von 14 bis 17 Uhr wird Kreatives für Kinder geboten, Interessierte können auf den Kirchturm steigen, zudem gibt es Kaffee, Tee und Kuchen. Von 14 bis 14.45 Uhr gibt es eine Orgel-, von 15 bis 16 Uhr eine Kirchenführung. Auch am Sonntag sind von 15 bis 17 Uhr im Küchengartenpavillon Malereien und Zeichnungen von Eva-Maria Stockmann unter dem Titel „Unter der Oberfläche“ zu sehen.

Ein Experte bietet am Sonntag, 26. März, von 11 bis 17 Uhr Führungen durch den Botanischen Schulgarten, Am Lindener Berge 50, an. Ebenfalls für Sonntag lädt Günter Müller ab 14 Uhr in die Friedhofskapelle am Lindener Berg zum Mitmachsprachkurs „Waaßte aagentlich wie se ßpräöchen?“ über eine fast vergessene Lindener Redeweise ein. Am Sonntag, 2. April, bietet der Jazz Club Hannover, Am Lindener Berge 38, von 11 bis 17 Uhr Live-Musik, Kaffee, Kuchen und Getränke an.

Auf der Website des Vereins Quartier finden Interessierte das komplette Programm zum Scilla-Blütenfest.