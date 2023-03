﻿Drei Wochenenden in blauer Blütenpracht: Das ist das Programm des Scillablütenfests in Linden

In Linden hat das beliebte Scillablütenfest begonnen. Schon am ersten Wochenende kamen zahlreiche Menschen zum Schauen und Fotografieren. Das Programm geht noch bis zum 2. April.

Hannover. Seit dem vergangenen Wochenende lockt ein besonderes Naturschauspiel wieder viele Menschen auf den Lindener Berg: Die Scillablüten beginnen zu blühen und hüllen mit ihrem satten Blau den Lindener Bergfriedhof in eine ganz besondere Frühlingsstimmung. Schon seit 16 Jahren wird das Aufblühen der kleinen Blumen mit dem Scillablütenfest – beziehungsweise mittlerweile mit den Scillablütenwochen – begangen. Umliegende Vereine und Institutionen bieten den Besucherinnen und Besuchern an den Wochenenden ein liebevoll gestaltetes Programm.

Hunderte Schaulustige kommen zum ersten Termin

Ihre volle Pracht hatten die zierlichen Pflänzchen, welche zu Abermillionen den gesamten Friedhof einnehmen, am ersten Veranstaltungswochenende noch nicht. Dennoch kamen bereits hunderte Schaulustige, Familien und Hobbyfotografen – manche für einen Sonntagsspaziergang, einige für das perfekte Foto und wieder andere, um selbst eine kleine Pflanze zu kaufen. Auch Irmgard Symann und Thomas Müller-Wirts kamen an diesem Sonntag zum Lindener Berg. Nicht zuletzt, um die gemeinsamen vier Hunde vor der blauen Kulisse zu fotografieren.

Ein Bild im Blütenmeer: Irmgard Symann und Thomas Müller-Wirts kamen mit vier Hunden. © Quelle: Marlon Melzer

Großer Andrang beim Pflanzenverkauf

Elsbeth Wildhagen hat mit ihrem Verein Quartier e.V das Fest auf die Beine gestellt und war vom immensen Andrang an diesem ersten Sonntag überrascht. Sie organisiert den Verkauf der Pflanzen in kleinen Tontöpfen. Für 2 Euro das Stück können Interessierte sich ein vorgezogenes Scilla-Exemplar inklusive Töpfchen kaufen.

Einhundert Stück standen für diesen Sonntag bereit und nachdem der Verkauf um 14 Uhr gestartet war, waren 20 Minuten später schon alle Exemplare vergriffen. Wer jedoch noch einen Blaustern (so wird die Scilla auch genannt) ergattern möchte, kann es am Sonntag, 26. März, noch einmal versuchen. Dann gibt es die restlichen 100 Stück der insgesamt 200 im Botanischen Schulgarten vorbereiteten Pflanzen.

Fangen erst an zu blühen: Die Scilla-Pflanzen in Linden. © Quelle: Ilona Hottmann

Blumenmeer, viel Programm und endlich wieder Biergarten

Viele der Besucherinnen und Besucher, die sich am Blumenmeer sattgesehen hatten, zog es am vergangenen Sonntag in den angrenzenden Biergarten. Bei 15 bis 18 Grad war das Lokal am Lindener Turm so gut besucht, dass ein Großteil der Speisen um 15.30 Uhr bereits ausverkauft war. Jörg und Svenja Scholz genossen mit den gemeinsamen Freunden Katrin und Jan Weinacht ein Getränk im Biergarten. Sie wollen in den nächsten Wochen wiederkommen, wenn die Scillablüten hoffentlich noch prächtiger blühen.

Auch an den kommenden Wochenenden locken die blauen Blüten nach Linden. Das ist das weitere Programm.

Die Aktionsgruppe Hannover stellt auf der Wiese vor den Lindener Alpen an den Sonntagen 26. März und 2. April von 14 bis 18 Uhr ein Glücksrad für Kinder auf und sammelt Spenden für Kinder in Afrika.

Der Biergarten Lindener Turm ist an den Wochenenden jeweils ab 11 Uhr geöffnet.

Der Botanische Schulgarten ist am Sonntag, 26. März, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiter bieten Führungen durch den Garten an.

Die Farbe Blau steht beim Kindermuseum Zinnober am Sonnabend und Sonntag, 25. und 26. März, im Mittelpunkt. Von 14 bis 16 Uhr wird gestempelt, gedruckt und gekleckert.

Blumentöpfchen mit Scilla-Pflanzen gibt es noch am Sonntag, 26. März, von 14 bis 16 Uhr Am Steinbruch 11 am Gartentor.

Günter Müller liest am Sonntag, 26. März, um 14 Uhr in der Friedhofskapelle „Waaßte aagentlich wie se ßpräöchen?“ und leitet einen Mitmachsprachkurs über eine fast vergessene Lindener Redeweise.

Der Jazz-Club bietet am Sonntag, 2. April, von 11 bis 17 Uhr Livemusik, Kaffee und Kuchen und Getränke.

Das Deli infinix in der Gartenkolonie Lindener Alpen bietet am Sonnabend und Sonntag, 25. und 26. März, ab 14 Uhr kleine afrikanische Spezialitäten an. Geöffnet ist dort immer donnerstags bis sonntags ab 14 Uhr.

Das Werksmuseum Eisen und Stahl, Badenstedter Straße 48, ist wochentags und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr geöffnet.