﻿Scorpions: Darum ist Rudolf Schenker aufgeregt vor dem Hannover-Konzert

„Rock Believer“-Tour

Das Auftaktkonzert der Deutschlandtour: In der Dortmunder Westfalenhalle steht Gitarrist Rudolf Schenker am 14. Mai jubelnd auf der Bühne.

Die Scorpions touren unermüdlich durch die Welt und kehren endlich mal wieder in Hannover ein. Am 19. Mai verwandeln sie die ausverkaufte ZAG-Arena anlässlich ihrer „Rock Believer“-Tour in einen Hexenkessel. Wir haben mit Gitarrist Rudolf Schenker (74) über Heimatliebe, Lieblingssongs und seinen Talisman gesprochen.