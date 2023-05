Scorpions in Hannover: Das müssen Sie zum Konzert am Freitag wissen

Hannover. Mit ihrer Tour „Rock Believer“ feiern die Scorpions das 50. Jubiläum ihres Debüts „Lonesome Crow“, mit dem sie ihre internationale Karriere gestartet haben. Dafür kehrt die international gefeierte Hard-Rock-Band auch in ihre Heimatstadt Hannover zurück. Fans können die Scorpions am Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr live in der ZAG-Arena erleben. Wir beantworten alle wichtigen Fragen rund um das Konzert.

Was erwartet mich?

Mit ihrer Konzerttournee „Rock Believer“ stellt die Band ihr gleichnamiges Album vor, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Sicherlich wird aber auch der eine oder andere Klassiker auf der Set List des Abends stehen. Special Guest dieser Tour ist zudem die schwedische Hard-Rock-Band Thundermother. Es wird also durchweg laut und rockig!

Wie komme ich am besten zum Konzert?

Um Staus zu vermeiden, bittet der Veranstalter, nach Möglichkeit den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Bei Ankunft am Hauptbahnhof Hannover einfach drei Minuten bis zum Kröpcke gehen und von dort in die Üstra-Stadtbahnlinie 6 bis Messe/Ost steigen. Die Züge fahren regulär alle zehn Minuten. Bei Großveranstaltungen setzt der GVH jedoch zusätzlich Verstärkerzüge zur An- und Abreise ein.

Gilt das Ticket auch im öffentlichen Nahverkehr?

Ja, die Konzert-Karte gilt ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 5 Uhr des Folgetags als Fahrausweis im GVH-Gebiet. Damit können unter anderem alle Fahrzeuge der Üstra und Regiobus sowie S-Bahn genutzt werden.

Wie komme ich mit dem Auto hin?

Besucherinnen und Besuchern, die mit dem Auto anreisen möchten, empfiehlt der Veranstalter gemeinsam mit der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen die kostenlose und werbefreie Navi-App „Nunav“: für die Anreise einfach in der App die Veranstaltung als Fahrtziel eingeben, dann wird man stauvermeidend direkt auf einen freien Parkplatz bei der ZAG-Arena geführt. Wer die App nicht nutzen will, kann auch einfach im Navigationssystem nach der Adresse „Expo Plaza 7, 30539 Hannover“ suchen.

Wann beginnt der Einlass?

Der Einlass beginnt zwei Stunden vor Konzertstart, also um 18 Uhr. Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen und Einlasskontrollen sollte man aber etwas mehr Zeit am Eingang der ZAG-Arena einplanen und rechtzeitig vor Ort sein.

Muss ich dabei etwas beachten?

Es bietet sich an, auf größere Handtaschen oder Rucksäcke zu verzichten und sich auf die wesentlichen Gegenstände (Handy, Portemonnaie etc.) zu beschränken. Das beschleunigt das Einlassverfahren und erleichtert den Ordnungskräften ihre Arbeit. Taschen, die maximal die Größe eines Din-A4-Formats haben, sind erlaubt.

Gibt es noch Resttickets?

Nein, das Konzert ist ausverkauft.

