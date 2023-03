﻿Scotch & Soda meldet Insolvenz an: Was passiert mit den Filialen in Hannover?

Zwei Stores hat die Bekleidungsmarke Scotch & Soda in Hannover. Nun hat der niederländische Konzern Insolvenz angemeldet. Was passiert mit den Filialen?

Alles wie gehabt: Die Scotch & Soda-Filiale an der Georgstraße hat auch am Dienstag normal geöffnet.

Hannover. Das Bekleidungsunternehmens Scotch & Soda meldet Insolvenz an. Das hat der niederländische Konzern am Montag bekannt gegeben. Die hannoverschen Filialen sind davon vorerst allerdings nicht betroffen: Die Beantragung der Insolvenz „betrifft die Geschäfte außerhalb der Niederlanden nicht“, so Scotch & Soda in dem Statement weiter. Die Antragsstellung selbst begründete das Unternehmen mit „schwerwiegenden Cashflow-Problemen“.

Weitere Fragen zu den Folgen der Insolvenz für das deutsche Geschäft und die Stores in Hannover wollte ein Unternehmenssprecher nicht beantworten. Auch Mitarbeiterinnen der beiden hannoverschen Filialen, in der Georgstraße und der Ernst-August-Galerie, konnten keine Auskunft geben. Der Betrieb läuft zu den gewohnten Öffnungszeiten weiter.

Wirtschaftliche Schieflage

Noch im letzten Geschäftsjahr hatte Scotch & Soda einen Rekordumsatz von 342,5 Millionen Euro verbuchen können. Die finanziellen Problemen der Modemarke sind wohl aber zu groß gewesen. Verantwortlich für die wirtschaftliche Schieflage sieht das Unternehmen vor allem pandemiebedingte Geschäftsschließungen und eine durch den Krieg in der Ukraine gesunkene Nachfrage. Trotz allem plant Scotch & Soda auch in den Niederlanden keine Store-Schließungen: Die dort betriebenen 32 Geschäfte sollen vorerst geöffnet bleiben.