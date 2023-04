Shopping

Der Vintage-Laden "Elfie & Ignaz" in der Nordstadt und das soziale Kaufhaus „Austausch“ in der List sind ein Muss für Second-Hand-Liebhaber.

Second Hand boomt seit Jahren, die Auswahl an Geschäften wird auch in Hannover immer größer. Wir haben acht Tipps gesammelt, wo man in der Stadt getragene Kleidung und mehr zu günstigen Preisen kaufen kann – und mit etwas Glück auf einzigartige Schätze stoßt.

