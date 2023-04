Second-Hand-Kleidung als Mode-Statement oder kostengünstige und ressourcenfreundlichere Alternative zu Neuware ist beliebt. In Hannover gibt es zahlreiche Läden mit vielfältiger Auswahl an gebrauchten Klamotten. Eine Auflistung.

Hannover. Das Stöbern in einem Second-Hand-Laden gleicht mehr einer Schatzsuche als dem schnellen Konsum in den Geschäften internationaler Ketten. Second-Hand-Kleidung ist günstiger und umweltfreundlicher – und beliebt. In Hannover gibt es zahlreiche Läden, die bereits getragene Mode verkaufen. Von sozialen Kaufhäusern, über Designer-, Business- und Abendkleidung hin zu ausgewählten Statement-Klamotten – die oftmals liebevoll von Privatpersonen geführten Geschäfte sind so unterschiedlich wie es auch Kleidungsstile sind.