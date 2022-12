﻿Wie sich eine junge Mutter in Barsinghausen ihren Traum vom eigenen Laden erfüllt

Mitten in der Corona-Pandemie hat Petra Wallraven neue Wege eingeschlagen und in Barsinghausen einen Secondhand-Laden übernommen. Es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können, meint sie heute.

Barsinghausen. Das Glück liegt auf der Straße, so sagt der Volksmund. Manchmal sogar vor der eigenen Haustür. Das Leben von Petra Wallraven änderte sich genau 323 Meter von ihrem Zuhause entfernt. Wo im Juli 2021 eine Geschichte begann, die von der Macht des Zufalls erzählt, von Träumen – und von dem Mut, sie zu leben.

Ein krisenfestes, nachhaltiges Geschäft

Es war eine seltsame Zeit: Ein Lockdown folgte dem nächsten, die Dekorateurin Wallraven war wie Millionen andere Menschen in Kurzarbeit, eine nervöse Unsicherheit legte sich über das Land, als ahnte es, dass auf Corona noch weitere Krisen folgen würden. Und dann war da eben dieser kleine bunte Laden um die Ecke. Ein Secondhand-Geschäft für Kindersachen. Wer hier steht, hört die Kicker von Germania vom nahen Trainingsplatz. Manchmal weht der Wind den Geruch der umliegenden Äcker durch die Straßen. Auf der anderen Straßenseite liegt das Rittergut Langreder. Heimat für die Familie Wallraven, seit sie im November 2017 aus Linden hierhergezogen ist.

Da steckt viel Arbeit drin: Wallraven hat mit ihrem Mann den Laden gestrichen, Möbel aufgebaut und auf Vordermann gebracht. © Quelle: Elena Richert

„So ein Lädchen wäre jetzt schön“, das sagte Wallraven in dieser Zeit ihrem Ehemann Michael (43). Ein eigener Secondhand-Laden, sein eigener Chef sein, noch dazu ein krisenfestes, nachhaltiges Geschäft: Ein Traum im Konjunktiv, wie ihn jeder hat und doch wieder vergisst. Doch als Wallraven in jenem Juli 2021 den Laden betrat, um nach Sachen für ihre Töchter zu schauen, da ließ dieser Traum nicht locker. „Die Besitzerin fragte mich, ob ich eine Nachfolgerin für sie kennen würde. Ich habe sofort geantwortet: Ja, mich!“ Keine drei Monate später war die Unterschrift unter dem Vertrag trocken, seit Jahresbeginn gehört der Laden Wallraven, trägt den Namen „Anne Ecke“.

Preiswert und klimaschonend: Secondhand-Markt boomt

„Es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können“, glaubt sie. Der Ukraine-Krieg brach wenige Wochen später aus, die Energiekrise trieb die Preise hoch. „Jetzt schauen auch Besserverdiener häufiger aufs Geld.“ In Wallravens Sortiment tauchen deshalb auch immer wieder Marken wie Steiff und Petit Bateau auf, die als Neuware im Laden teurer sind als manche Klamotten für Erwachsene – und außerdem Spielzeug, Bücher, Kinderwagen und vieles mehr.

83 Prozent der Menschen kaufen Secondhand aufgrund der Kosten, 87 Prozent geben außerdem Umweltschutzgründe an, ergab eine Umfrage des Online-Unternehmens Momox im vergangenen Jahr. Gerade der Klimaaspekt veredelt das Geschäft, dem in bessergestellten Kreisen früher noch der Ramsch-Verdacht anhing. „Der Markt profitiert von einem Umdenken vieler Konsumenten, gerade auch der jüngeren Generation, in Richtung Nachhaltigkeit“, sagt Prof. Ulrike Grote vom Institut für Umweltökonomik und Welthandel der Leibniz Universität. Es habe sich herumgesprochen, dass etwa die Herstellung einer Jeans 5000 Liter Wasser und mehr benötige, dass erhebliche Treibhausgase aufgrund des Transports der Textilien über lange Lieferketten anfallen und dass zwei Drittel aller Kleidungsstücke jedes Jahr im Müll landen.

Grote: „Die Unternehmensberatung KPMG und das Kölner Handelsforschungsinstitut EHI schätzen, dass der Secondhand-Markt in den kommenden zehn Jahren einen Anteil von 20 Prozent erringen könnte.“ Auffällig ist die gleichzeitige Schwäche des herkömmlichen stationären Einzelhandels: Der Umsatz mit Bekleidung sank laut Statistischem Bundesamt in den Monaten Januar bis September 2022 gegenüber demselben Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019 real um 11 Prozent.

Ein Geben und Nehmen: Karlotta Hunze ist nicht nur Kundin, sondern bringt auch immer wieder gebrauchte Kleidung und Spielsachen vorbei. Michael Wallraven übernimmt die Lieferung. © Quelle: Elena Richert

„Hier kann ich kreativ sein“

Aber Mathematik erklärt kein Glück. „Hier kann ich mich ausleben, hier kann ich kreativ sein“, sagt die Dekorateurin Wallraven. Mit ihrem Mann und ihrem Vater hat sie gestrichen, Möbel –passenderweise von Ebay Kleinanzeigen – zusammengeschraubt, dem Laden einen aufgeräumten Hygge-Charme verpasst. Die Stunden in ihrem ersten Job hat sie dafür reduziert, bis zu 30 Stunden bringt sie jetzt für ihr zweites Standbein auf. „Trotzdem habe ich mehr von der Familie, weil ich vieles abends zu Hause machen kann, wenn die Kinder schlafen.“

Während sie erzählt, kommen immer wieder Kunden wie Lieferanten in den Laden: Junge Mütter, Freunde – und Großeltern, die Videos von ihren Enkeln zeigen. „Ich habe hier schon vier, fünf Mal Sachen zum Verkauf abgegeben. Mich motiviert die Nachhaltigkeit, und man muss gar nicht viel dafür machen“, sagt Karlotta Hunze (34) aus dem Nachbarort. Was Wallraven nicht verkauft, geht zurück an die Lieferanten – oder an die Familienhilfe. „Ich mache das hier nicht wegen des Geldes“, sagt sie, es würde allein wohl auch nicht reichen fürs Leben.

Wie wäre es denn also mit einem zweiten Laden? Wallraven lacht, sie zögert mit einer Antwort. Auch ihr Mann Michael grinst. Es bleibt ihr Geheimnis, ob sie der Gedanke amüsiert – oder sie genau darüber längst diskutiert haben.