﻿Comedians trotzen beim Maschseefest den Regenschauern

Hannover. Rames Ammar ist noch immer sichtlich ergriffen: Er berichtete am Dienstagabend von seinem ersten Auftritt als Stand-Up-Comedian vor drei Jahren. „Es war so beeindruckend: Direkt nach dem Auftritt schlossen Cafés und Kneipen und die Welt ging in einen Lockdown.“ Das Publikum lachte. So selbstironisch lief der erste Comedy-Abend der HAZ beim Maschseefest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst vor einem halben Jahr haben Nick Duschek und Regina Rode beschlossen, die Comedy-Szene in der Region Hannover zu ergänzen. Sie wollten ein eigenes Forum für Stand-Up-Comedy abseits von Mario Barth-Humor schaffen und sind seitdem als Comedy-Krake mit diversen Künstlerinnen und Künstlern auf Tour durch hannoversche Kulturstätten wie Marlene und Nordstadtbraut. Nun feierte das Format beim großen Seefest Premiere.

Dabei sprach Jesper Wulff aus Hamburg über Dating-Taktiken („Ich suche immer im Wartezimmer meines Therapeuten und sage: Du bist mir aufgefallen.“), Ulli aus Oldenburg über sexuelle Reize („Die größten Mogelpackungen sind keine BHs, sondern Männer, die eine Massage versprechen.“) und Pia van Kooten über mangelnde Erziehungsfähigkeiten („Ihr kennt den Begriff von Helikopter-Eltern? Ich bin eher eine U-Boot-Mutter!“).

In Hamburg lädt van Kooten regelmäßig in Hamburg zu eigenen Comedy-Reihen, bei denen Comedians oft neues Pointen-Material testen und an erprobten Gags feilen. Bei ihren Shows sind auch derbe Witze zugelassen. Die Bühnen seien trotzdem keine Foren für die Verbreitung von Vorurteilen und Menschenfeindlichkeit. Es soll entspannt gelacht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gaben Anleitungen zum Atmen: Das Duo Marie Diot sang auch über Asthma und Allergien. © Quelle: Ilona Hottmann

Das funktionierte auch anschließend beim Auftritt von Marie Diot trotz Regengüssen. Das hannoversche Duo bewegt sich stilistisch zwischen Kabarett, Comedy und tiefgründigem Quatsch und gewann dafür gerade den Walther-von-der-Vogelweide-Preis und begeisterte das Publikum mit Songs über Allergien, Beziehungsdramen und Fischvergiftungen. Eine gelungene Premiere.

HAZ