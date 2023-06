Von „Sonne und Beton“ bis „Top Gun“: Das Seh-Fest auf der Gilde-Parkbühne bietet für jeden Geschmack etwas. Wer Karten haben möchte, sollte aber schnell sein.

Hannover. Der Sommer wird heldenhaft: Das 19. „Seh-Fest“ holt eine ganze Schar Weltenretter auf die Leinwand an der Gilde-Parkbühne, muss wegen der Pink-Konzerte im Stadion allerdings das Programm eindampfen. Es gibt also weniger Karten: Der Vorverkauf dafür beginnt am Freitag, 23. Juni, um 13 Uhr.