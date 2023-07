Run auf die Seh-Fest-Tickets: Für diese Filme gibt’s noch Karten

Hannover. Der Name des Auftaktfilmes steht für die gesamte Kinoreihe: Mit „Einfach mal was Schönes“ ist das Seh-Fest auf der Gilde-Parkbühne (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg) am Freitag gestartet. Gezeigt wird bis 5. August ein Mix aus Komödien, Action und Kinderfilmen. Allerdings sind viele Tickets (8 Euro) bereits weg, deshalb an dieser Stelle der Tipp: Sichern Sie sich schnell Karten für die kommenden Wochen. Alle Infos unter www.seh-fest.de.

Der Überblick der Filme, für die es noch Tickets gibt (Stand: 18. Juli)

Seh-Fest am 21. Juli: Spider Man: Across The Spider-Verse

Seh-Fest am 22. Juli: Manta Manta – zwoter Teil

Seh-Fest am 25. Juli: Roter Himmel

Seh-Fest am 27. Juli: Das Lehrerzimmer

Seh-Fest am 31. Juli: Greatest Days

Seh-Fest 2023: Wie wird das Wetter?

Und was ist bei schlechtem Wetter? Da gilt die Regel: Das Seh-Fest ist wetterfest. Die Veranstalter schreiben: „Alles eine Frage der Ausrüstung. Das Seh-Fest findet auch bei Regen statt. Packt Euch in wetterfeste Klamotten und bringt gute Laune mit – dann wird es bei jedem Wetter ein Seh-Fest. Regenschirme gehen während des Films übrigens nicht.“

Selbst wenn der Deutsche Wetterdienst eine offizielle Unwetterwarnung herausgibt, heißt das noch lange nicht, dass auch in Hannover die Welt untergeht. Das wissen wir in der Redaktion aus leidiger Erfahrung. Die Seh-Fest-Veranstalter schreiben dazu: „Ob wir tatsächlich wegen eines Gewitters oder eines starken Sturms absagen müssen, erfahrt ihr am Spieltag gegen 18 Uhr auf unserer Internetseite oder bei facebook.“ Die Seh-Fest-Webseite ist hier zu finden. Und die Facebook-Seite für alle, die da noch mitmachen, ist hier.

