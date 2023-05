﻿Tunnel am Landtag feucht – seit die Leinewelle rauscht

Hannover. Auch wenn es tagelang nicht geregnet hat, steht neuerdings eine Wasserpfütze in der Fußgängerunterführung unter dem Friederikenplatz. Weil der Pegel der nahen Leine durch den leichten Aufstau der neuen Surfattraktion Leinewelle höher ist als sonst, dringt Wasser in das Bauwerk. Die Stadt will es reparieren lassen.

Leinewelle verursacht Pfütze in Tunnel

Die künstliche Welle, die durch verstellbare Hindernisse im Flussbett regulierbar ist, hat sich innerhalb weniger Tage zur Attraktion für Schaulustige in der Altstadt zwischen Brücke Schlossstraße und Beginenturm entwickelt. Tausende haben am langen Eröffnungswochenende zugesehen, wie Wagemutige sich auf die Bretter gestellt haben und auf der ersten Flusswelle in der norddeutschen Tiefebene gesurft sind.

Allerdings zeigt sich wenige Hundert Meter flussaufwärts eine Folge des Spektakels als große Wasserlache im Tunnel, der die Straßenkreuzung am Friederikenplatz unterquert. Stadtsprecherin Olja Yasenovskaya bestätigt, dass der erhöhte Pegelstand des Flusses am Landtag als Ursache für den Wassereinbruch angesehen wird – allerdings in Zusammenhang mit einer defekten Fuge. Diese werde nun repariert.

„Abhängig von den Wasserständen im Unterwasser“

Grundsätzlich sei der Tunnel wegen der Flussnähe als wasserdichtes Bauwerk ausgeführt, sagt Yasenovskaya. Wobei die unterirdischen Fließbewegungen des Leinewassers kurios sind. Denn in unmittelbarer Nähe befindet sich die Wasserkunst am Landtag, eine Staustufe. Deren Oberwasser scheint nicht in Richtung Tunnel zu drücken, denn sonst müsste es dort seit Jahren nass sein. Die Feuchtigkeit im Tunnel hingegen sei nach Einschätzung der städtischen Ingenieure „abhängig von den Wasserständen im Unterwasser“. Und seit das leicht aufgestaut sei, bilde sich Feuchtigkeit.

Die Stadt geht davon aus, dass die Pfütze verschwindet, sobald die undichte Fuge in der südlichen Tunnelsohle repariert ist, was ohnehin geschehen muss. Das werde in absehbarer Zeit passieren. „Auch wenn die Feuchtigkeit im Tunnel unschön ist, konnte der Tunnel bisher uneingeschränkt weiter genutzt werden“, schreibt Yasenovskaya in einer Stellungnahme.

Landtag: Unsere Keller sind trocken

Wasserstand der Altstadt-Leine ist erhöht: Unterhalb des Wehrs an der Innenstadt-Wasserkunst ist der Wasserstand beim Betrieb der Leinewelle erhöht, weil sich konstruktionsbedingt ein Rückstau ergibt. Die Keller des Leineschlosses, das seit Hunderten Jahren am Fluss steht, sind aber bislang trocken geblieben. (Leserfoto von Dirk Hämke) © Quelle: privat

Eine Anfrage in der Landtagsverwaltung, ob dort der Keller noch trocken sei, ergab: In dem alten Gebäude des Leineschlosses gibt es keine Auffälligkeiten. Sprecher David-Leon Rosengart teilt mit, es sei „keine Feuchtigkeit in den an die Leine angrenzenden Bereichen zu verzeichnen“. Das verwundert nicht. Zwar ist an den Sandsteinmauern mit ihren Treppen unterhalb des Plenarsaals gut zu erkennen, dass der Wasserstand beim Betrieb der Surfwelle deutlich höher ist als ohne. Aber erstens ist das auch bei natürlichem Hochwasser häufig der Fall. Zweitens steht das Gebäude seit Ende des 17. Jahrhunderts im Wasser – bislang hat es die Feuchtigkeit gut vertragen.