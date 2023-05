﻿Greenpeace-Protest am Landtag: Wirtschaftsminister Lies entschuldigt sich für Kaffee-Einladung

Kostenfrei bis 18:15 Uhr lesen

Mehr Abwehrkraft

Nach der Krise kam der Aufschwung: Hannover 96 ist zurück in der Spur und hat den Klassenerhalt eingetütet. In Karlsruhe soll nun der dritte Sieg in Serie folgen. Einen kleinen Anteil am neuen Hoch hat der englische Erfolgsklub Manchester City mit Trainerstar Pep Guardiola. 96-Coach Stefan Leitl verrät, wie.