﻿Selbsthilfetag Hannover: Von Stimmenhörern bis Dauerschmerz

Hannover. Zum 37. Mal hat am Samstag der Selbsthilfetag Hannover stattgefunden. Rund um den Kröpcke präsentierten sich viele Selbsthilfegruppen aus der Region - sie warben für ihre Themen und zeigten sich offen für alle, die sich informieren wollten.

Die Bandbreite reichte von chronischen und psychischen Erkrankungen über Sucht und Behinderung bis zu sozialen Problemen.

An einem Stand präsentierte sich etwa die Selbsthilfegruppe Fibromyalgie – für Menschen, die an ständigen Schmerzen leiden. Gegründet hat sie Lena Werner (37) aus Hannover, „kurz vor Corona 2019“, als Betroffene.

Fibromyalgie: Schmerzen als „Psychoquatsch“?

„Fibromyalgie ist nicht so bekannt, obwohl viele Menschen betroffen sind. Sie ist auch noch nicht so erforscht und die Ärzte kennen sich damit nicht so aus.“ Oft werde das Leiden „als ‚Psychoquatsch‘ abgestempelt.“ Man habe immer Schmerzen, es gebe einen Vielzahl an begleitenden Symptomen - von Migräne über Herzrasen bis zu Wortfindungsstörungen.

Die Selbsthilfegruppe diene dazu, „Verständnis zu finden und zu wecken, dass es sich um eine ernst zu nehmende Krankheit handelt – man sieht es uns halt nicht an.“ In der Gruppe (derzeit etwa 18 Mitglieder) könne man sich „austauschen und unterstützen, damit die Krankheit erträglicher wird“.

Fibromyalgie: Lena Werner, Gründerin der gleichnamigen Selbsthilfegruppe, während des Aktionstages in Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Stimmenhörer: Hilfe über die Region hinaus

Robert Rommel (54) hat 2007 mit seiner Frau die Gruppe Stimmenhörer Trialog gegründet. Sie verknüpft über die Region hinaus Betroffene, Angehörige und Menschen mit beruflicher Kompetenz zum Thema. Stimmenhören sei vielseitig: Manche hörten nur Stimmen, manche könnten sich mit ihnen auch unterhalten; es könne positiv oder negativ wirken, laut oder leise sein, manchmal seien es auch „nur“ Geräusche.

Rommel arbeitet in der psychiatrischen Pflege, moderiert die Gruppe als Nicht-Stimmenhörer. „Es erleichtert schon, wenn man darüber reden kann. Und es hilft, wenn man Anregungen von anderen bekommt, wie man mit den Stimmen umgehen, etwas für sich dabei ändern kann.“ Anders, als es wohl die Allgemeinheit mutmaßt, sei bei den meisten Stimmenhörern übrigens keine psychische Vor- oder Begleiterkrankung diagnostiziert.

Stimmenhörer Trialog: Robert Rommel moderiert die Selbsthilfegruppe, hat fachliche Kompetenz. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Verknüpft die Gruppen: „Kibis“

Veranstalter des Selbsthilfetags war „Kibis“, die hannoversche „Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich“, eine Vermittlungsstelle von Ratsuchenden und Selbsthilfegruppen. In der Region gibt es laut Kibis etwa 550 Selbsthilfegruppen unterschiedlichster Ausrichtung und Größe.