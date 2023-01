﻿Selfies im Gleisbett: Bundespolizei Hannover warnt vor neuem Trend auf Social Media

Hannover. In sozialen Netzwerken gibt es offenbar einen neuen lebensgefährlichen Trend: Selfies auf Schienen der Deutschen Bahn – und das bei laufendem Zugverkehr. Die Bundespolizeidirektion Hannover warnt deshalb eindringlich vor den Gefahren: „Gleise, fahrende Züge und Bahnanlagen sind keine Orte, um Selfies oder Videos zu erstellen“, sagte Sprecher Thomas Gerbert. Der Appell hat einen aktuellen und ernsten Hintergrund. Mitte Januar starb eine 18-Jährige in Hamburg-Allermöhe, ihre Zwillingsschwester erlitt schwere Verletzungen. Sie drehten offenbar ein Tiktok-Video.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sowohl das Überqueren von Schienen als auch das Klettern über Bahnen sei lebensgefährlich, sagt Gerbert. „Wo Züge fahren, ist kein Platz für Leichtsinn.“ Derzeit beobachten die Ermittelnden, dass es bei Jüngeren offenbar angesagt ist, „durch Selfies im Gleisbereich den Kick“ zu suchen. Mit Videos und Fotos aus lebensgefährlichen Situationen sollen demnach möglichst viele Klicks, Likes und Kommentare ergattert werden. Allerdings seien die tödlichen Gefahren unkalkulierbar.

„Kein Platz für Leichtsinn“: Nach dem tödlichen Unfall Mitte Januar in Hamburg-Allermöhe warnt die Bundespolizei vor den Gefahren, sich auf Bahngleisen zu filmen. © Quelle: Carsten Neff/dpa

Tödlicher Unfall bei Allermöhe: Für Tiktok gefilmt?

So zum Beispiel am 17. Januar in Allermöhe: Dort erfasste ein Regionalexpress zwei 18-jährige Frauen, die etwa 250 Meter vor dem Bahnhof auf den Gleisen unterwegs waren. Eine starb, ihre Zwillingsschwester kam in kritischem Zustand ins Krankenhaus. Im Raum steht, dass die beiden sich womöglich für ein Tiktok-Video filmten. Laut Polizei waren die Zwillinge dort aktiv.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Gleisanlagen sind weder Abenteuerspielplätze noch Drehorte für junge Menschen“, sagt Gerbert. Auch wenn sie eine gewisse Faszination ausübten, seien Züge „nicht cool, sondern lebensgefährlich“. Bahnen fahren oft mit mehr als 100 Stundenkilometer schnell und sind kaum zu hören. „Bei einem Tempo von 120 km/h benötigt ein Zug etwa 1000 Meter, um mit einer Vollbremsung zum Stehen zu kommen“, so der Sprecher.

Selbst bei abgestellten Zügen gibt es ein enormes Risiko. Wer über Lokomotiven und Waggons klettert, kommt der Oberleitung gefährlich nah. Durch den Fahrdraht fließen 15.000 Volt Spannung – das 65-Fache einer normalen Steckdose zu Hause. „Die meisten dieser Unfälle enden mit schwersten Verletzungen oder gar tödlich“, sagt Gerbert. „Die Oberleitung muss nicht einmal berührt werden.“ Nicht ohne Grund ist „das Betreten von Bahnanlagen generell verboten“.