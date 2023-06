﻿Wie eine Lehrerin aus Hannover ein Selfie mit Macron und Scholz bekam

Potsdam. Eine pensionierte Französischlehrerin aus Hannover wird den Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Potsdam so schnell nicht vergessen – dank zweier Selfies. Evelyn Haupt (79) war eigens nach Potsdam gereist, um Macron zu sehen, der sich dort mit Kanzler Scholz zum Abendessen getroffen hat. Die beiden Regierungschefs posierten für ein Selfie mit ihr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie ist ein echter Fan von Macron und sprach ihn am Dienstagabend einfach an, als er während eines überraschend langen Spaziergangs mit Kanzler Scholz über den Neuen Markt in der Innenstadt zu einem Restaurant ging. „Ich bin frech und bin einfach an den Bodyguards vorbei und habe ihm zugerufen“, erzählt die Frau aus Groß-Buchholz. „Monsieur le Président, un photo, s’il vous plaît“ – „Herr Präsident, ein Foto bitte!“.

Selfie mit Macron und Scholz: „Trois, deux, un“

„Mein Telefon hatte ich extra so eingestellt, dass ich schnell fotografieren kann“, erinnert sich die Frau, „dann war mit dem Handy aber alles verkehrt.“ Kurzerhand drückte sie es mit den Worten „Das können Sie doch bestimmt viel besser“ Macron in die Hand, der es wieder richtete und schließlich auf französisch – „trois, deux, un“ – runterzählte und das Selfie machte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Kanzler Scholz greift sich das Handy

Aber auch der Kanzler nahm das Handy kurzerhand. Ein Kurzvideo von Scholz zeigt auf Instagram, wie es dazu kam, dass er sich als Fotograf betätigte. Scholz half der Lehrerin a.D., nahm das Handy, ging in die Knie und schmunzelte mit Macron in die Kamera. „Avec vous à Potsdam. Begegnungen unter Freunden“, kommentierte der Kanzler. Mehr als 70.000 Nutzer sahen sich das Kurzvideo bis zum Mittwochnachmittag an. Der französische Präsident teilte den Beitrag.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die Lehrerin – sie unterrichtete 34 Jahre an der Humboldtschule die Fächer Englisch und Französisch bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2007 – wusste aus der Zeitung von dem Besuch Macrons. „Ich habe viele Restaurants in Potsdam angerufen und gefragt, ob dort das Essen der beiden stattfinden wird.“ Während sie meist die Antwort „Nein, leider nicht“ lautete, sagte man ihr beim Telefonat mit dem „Kochzimmer“: „Wir geben grundsätzlich keine Auskunft.“ Volltreffer! Vor der Abfahrt aus Hannover zog sie noch ein weißes Shirt mit blauen und roten Streifen an, das sie sich mal in der Boutique des Élysée-Palasts gekauft hatte.

Während ihrer aktiven Zeit in der Schule hatte sie es schon mit einer jungen Frau zu tun, die heute ebenfalls Politikerin ist: Außenministerin Anna Baerbock (42). Die war bei einem Austausch nach Versailles dabei.

HAZ