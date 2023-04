﻿Senioren als Streitschlichter für Grundschulen in Hannover gesucht

Hannover. Seit dem Ende der Osterferien sind auch an der Grundschule Glücksburger Weg (Vahrenwald) zweimal in der Woche ehrenamtliche Streitschlichter im Einsatz. Gemeinsam mit den Kindern suchen sie nach gewaltfreien Lösungen aus dem Konflikt. Die Streitschlichter sind Seniorinnen und Senioren, die eine entsprechende 80-stündige Schulung absolviert haben. Freiwillige des Vereins „Seniorpartner in School“ sind inzwischen an 14 hannoverschen Grundschulen aktiv. „Es ist großartig zu erleben, wie bereits Grundschulkinder in der Lage sind, mit etwas Unterstützung ihre eigenen Bedürfnisse auszudrücken und ein wechselseitiges Verständnis füreinander zu entwickeln“, sagt Mediator Till Buchmann, der sich an der Grundschule Glücksburg Weg engagiert. Ab Juni sollen wieder neue Streitschlichter geschult werden, Anfragen können per E-Mail an info@sis-hannover.de gestellt werden.