﻿Vom Katzen-Roboter bis zum Anti-Zitter-Löffel: Senioren testen in Technikwohnung digitale Haushaltshelfer

Staubsaugroboter, Alexa, Airtags – digitale Geräte können das selbstständige Leben von Senioren erleichtern. Wer was wirklich im Alter braucht, kann das in einer Musterwohnung der Stadt ausprobieren.

Hannover. Gemütlich sitzt Jutta Heinrich auf einem großen Sessel – auf ihrem Schoß eine weiß-schwarze Katze. Das Tier räkelt sich und schnurrt leise, während die 76-jährige sie streichelt. Aber: Auch wenn die Katze sehr lebendig aussieht, ist sie nicht echt.

Sie schnurrt, miaut und bewegt sich: Jutta Heinrichs mit Katzen-Roboter. © Quelle: Elena Richert

„Es ist schon spannend, was es alles gibt!“, sagt Jutta Heinrichs: „Die Katze ist ideal für alle, die einsam sind, aber kein eigenes Haustier mehr halten wollen oder können.“ Nilüfer Dann probiert gerade eine Virtual-Reality-Brille aus, Nejla Coskun lässt sich einen smarten Blindenstock zeigen, der über Ultraschall ortet und über eine Navigations-App im Handy auch noch den Menschen führen kann: „Das probiere ich jetzt gleich draußen mal aus!“, sagt Coskun begeistert. Überall findet sich in der Wohnung besondere Technik: ein smartes Türschloss, eine automatische Herdabschaltung, ein Löffel, der zittrige Hände ausgleicht, eine elektrische Lupe, eine Sturzerkennung mit Alarmschaltung und vieles mehr.

Um auf den neuesten Stand zu kommen, was heutzutage Technik alles im Alltag ermöglicht und erleichtern kann, hat sich die Seniorengruppe in der Gundlach-Musterhauswohnung im Roderbruch getroffen. Den kostenlosen Service der Stadt Hannover gibt es hier, um ältere Menschen an die Vorteile digitaler Geräte für ihr alltägliches Leben heranzuführen. Gerade hat die Stadt zwölf neue Hightech-Geräte angeschafft – finanziert wurden sie von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), bei der die Stadt eine Ausschreibung zum Thema „Digital souverän mit KI“ gewonnen hat.

Geräte unterstützen im Alltag

„Ich halte es für ganz wesentlich, diese neuen Markttechnologien bereitzustellen, um älteren Menschen die Chance zu geben, den Mehrwert für ihr tägliches Leben selbst auszuprobieren“, sagt Bürgermeister Belit Onay, der das Projekt sehr unterstützt: „Diese Geräte sind nicht nur ein Nice-to-have, sondern leisten einen großen Beitrag zum weiteren selbstständigen Leben im Alter“, sagt Onay.

Reise in die virtuelle Welt: Belit Onay mit Martin Rudat. © Quelle: Elena Richert

Die zwölf neuen Geräte, darunter auch ein Saugroboter, ein Fensterputzer, ein Gerätefinder, ein Sprachassistent mit Bildschirm, ein automatischer Medikamentenverteiler bieten von Zeitvertreib über Gesundheit und Sicherheit bis zur Reinigung ganz unterschiedliche Hilfen. 

An diesem Vormittag sind auch viele Senioren der türkischen Gemeinde Niedersachsen dabei. Sie ist auch Kooperationspartner des Projekts: „Ich bin superfroh, dass wir bei der Teilhabe auch so in die Breite gehen – denn auch unter den Menschen mit Migrationshintergrund gibt einen wachsenden Anteil von Senioren“, sagt Onay.

Hilfe beim Fensterputzen: Nejla Coskun lässt sich von Techniklotsen Wolfgang Kujat den Fensterputzer zeigen. © Quelle: Elena Richert

Auch im eigenen Leben werden die Senioren nicht mit neuer Technik allein gelassen. Dazu gibt es bei der Stadt Hannover rund 30 ehrenamtliche Techniklotsen und -lotsinnen. Sie geben älteren Menschen ganz individuelle Hilfestellung im Gebrauch von Smartphone und Tablet – und das in Form von „Hausbesuchen“ oder Techniksprechstunden. Martin Rudat beispielsweise hilft so. „Senioren sind schon offen für Technik, aber wissen nicht, wie sie zum Beispiel Bilder auf dem Smartphone verschicken. Oder sie haben einen Computerkurs gemacht, nur zu Hause ein ganz anderes Programm. Dann helfe ich – bei einem Herren bin ich fast 20 mal gewesen, aber dafür ist er jetzt fast besser als ich!“, lacht Rudat.

Tragbares EKG-Gerät begeistert

Die Technikbegeisterung im Alter bestätigt auch Jutta Heinrichs. „Ich interessiere mich sehr für alle digitale Möglichkeiten“, erzählt sie. Alexa, Smartwatch und Handy habe sie selbst im Einsatz, von Airtags ist sie begeistert: „Einer Freundin ist die Handtasche mit einem Airtag darin gestohlen worden – so hat sie sie wiederbekommen!“ Sie selbst habe in der Datenverarbeitung gearbeitet, daher habe sie auch keine Berührungsängste. „Ich helfe auch im Bekanntenkreis, programmiere Fernseher oder erkläre das Onlinebanking. Es gibt in der heutigen Zeit so viel, was uns das Leben im Alter erleichtert.“ Aber auch sie hat noch etwas neu entdeckt in der technisierten Musterwohnung: „Mich hat das tragbare EKG-Gerät beeindruckt, das sehr genau aufzeichnet, einschätzt und unter Umständen auch warnt“, erzählt die Seniorin.

Besichtigungstermine können beim kommunalen Seniorenservice Hannover, Ihmepassage 5, Telefon (0511) 16842345 angefragt werden.Über diese Telefonnummer kann man auch nach Techniklotsen fragen.

Von Maike Jacobs