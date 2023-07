﻿Ärger über abgestellte E-Scooter: Seniorenbeirat fordert strengere Regeln

Hannover. E-Scooter blockieren schmale Fußwege, liegen als Stolperfallen herum oder belegen die oft knappen Fahrradbügel. Das alles sollte eine freiwillige Vereinbarung zwischen der Stadt und den vier Anbietern in Hannover eindämmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

E-Roller als Stolperfalle

Seitdem, so die Übereinkunft vom Februar 2023, weisen die Verleiher ihre Kunden deutlich auf die Pflicht zum korrekten Fahren und Abstellen hin. Wesentlich verbessert hat sich die Situation nach Einschätzung des Seniorenbeirats Hannover allerdings nicht.

„Einfach hingeschmissen“: Ein E-Scooter liegt auf dem Grünstreifen am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg. © Quelle: Rainer Dröse

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

E-Scooter stehen und liegen immer noch als Hindernis im Weg. „Sie werden einfach überall abgestellt oder hingeschmissen“, klagt Cornelia Goesmann, Vorsitzende des Seniorenbeirats. Das „Abstell-Chaos“ sei nicht nur ein Ärgernis, sondern auch eine Unfallquelle für sehbehinderte Menschen, kritisiert Detlev Sprenz aus dem Vorstand des Seniorenbeirats.

Ebenfalls gefährlich: Abgestellte E-Roller als Hindernis mitten auf dem Radweg oder an einem viel genutzten Ampelübergang. Tabu ist das Abstellen auch in Parks, auf Baumscheiben, auf Feuerwehrzufahrten oder an Haltestellen. Allerdings halten sich viele Nutzer nicht daran. Sprenz fordert deshalb Kontrollen und Bußgelder.

Doppel-Fehler: Die Tretroller dürfen nicht auf Baumscheiben stehen wie in der Straße Zur Schwanenburg an der Polizeiinspektion West. Außerdem haben die Verleiher zugesagt, maximal fünf Roller zusammenzustellen. © Quelle: Christian Behrens

Oft stehen die Elektroroller als größeres Rudel zusammen, das dann besonders viel öffentlichen Raum einnimmt. Die Anbieter dürfen aber maximal fünf Fahrzeuge an einem Standort abstellen und müssen dabei 100 Meter Abstand zu eigenen und fremden E-Scootern halten. „Die Anzahl wird, entgegen der Vereinbarung, häufig deutlich überschritten“, sagt Sprenz.

Die Tretroller-Anbieter Bolt, Tier, Voi und Lime hatten sich verpflichtet, ihre Fahrzeuge so schnell wie möglich abzuholen, wenn sie Wege blockieren oder in Sperrzonen stehen. Spätestens sechs Stunden nach einem Hinweis der Stadt oder eines Bürgers sollen die Roller verschwunden sein.

Kreuz und quer: E-Scooter nehmen den Fußweg an der Ecke Nienburger Straße/Schneiderberg ein, die morgens stark von Fußgängern und Radfahrern frequentiert wird. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Frist erscheint dem Seniorenbeirat deutlich zu lang, abgesehen davon, dass sie nicht immer eingehalten wird. „Wir verlangen von den Verleihern, dass sie sich aktiv um die Probleme kümmern. Und von Politik und Verwaltung, die Anbieter endlich in die Pflicht zu nehmen“, sagt Friedo Weh, ebenfalls im Vorstand des Seniorenbeirats.

„Roller umgehend entfernen“

Wofür die Senioren besonders wenig Verständnis haben: Dass die Verleiher erst auf Hinweise hin tätig werden müssen. „Uns ist wichtig, dass die Anbieter Unfallquellen wie umgekippte Scooter selbst orten und die Gefahr umgehend beseitigen“, erklärt Sprenz.

Behindert Radfahrer und Fußgänger zugleich: Querstehender E-Scooter an der Wunstorfer Straße in Limmer. © Quelle: Christian Behrens

In Fußgängerzonen ist das Fahren mit den Rollern grundsätzlich nicht erlaubt, in Parks nur auf ausgeschilderten Radwegen. Verstöße ließen sich effektiver eindämmen als bisher, ist sich der Seniorenbeirat sicher.

Kontrolle per GPS

„Es gibt technische Möglichkeiten, zu verhindern, dass die Roller überhaupt in eine Fußgängerzone fahren“, betont Detlev Sprenz. Mit Geofenching, einem digital gezogenen Zaun in einer realen Umgebung, ließe sich verhindern, dass ein E-Scooter seine Fahrt an einem Platz beendet, wo das Abstellen verboten ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wegfahrsperre: Ein E-Scooter wurde am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg vor einem parkenden Auto abgestellt. © Quelle: Rainer Dröse

Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, hatte bereits im März auf diese Möglichkeit hingewiesen und gefordert, die Scooter-Vermieter zu einer deutlich besseren Kontrolle ihrer Kunden zu verpflichten. Durch ihre Ortungssysteme per GPS-Signal wissen die Verleiher recht genau, wo sich ihre Fahrzeuge befinden – selbst wenn sie in einem Kanal gelandet sind.

Der Seniorenbeirat fordert zudem, dass die Stadt die Gesamtzahl der E-Scooter in Hannover begrenzt. Das Angebot solle in einem realistischen Verhältnis zur Nachfrage stehen. „Ich bezweifle, dass wir sie überhaupt brauchen“, sagt Cornelia Goesmann.

HAZ