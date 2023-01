﻿„Hamburger Säurefassmorde“: Historischer Kriminalfall ist als True-Crime-Sechsteiler bei Amazon Prime zu sehen

Die „Hamburger Säurefassmorde“ erschütterten vor 30 Jahren Deutschland. Nach einem Sachbuch von Heinrich Thies ist der monströse Kriminalfall jetzt als Sechsteiler verfilmt worden. In Hamburg ist das Verbrechen noch immer präsent. Eine Spurensuche.

Hamburg. Es ist eine idyllische Gegend. Ein gepflegter kleiner Garten, ein schmuckes Backsteinreihenhaus. In Fernsehkrimis sieht so die bürgerliche Fassade aus, hinter der sich düstere Abgründe auftun. Das kleine Reihenhaus im Dompfaffenweg in Hamburg-Rahlstedt passt fast zu genau in dieses Klischee.