﻿Macht eine jugendliche Bande Hannovers Innenstadt unsicher?

Ernst-August-Galerie: „Sicherheit steht an erster Stelle“

Drei der fünf Überfälle der nun bekannt gewordenen Raubserie sind in der Ernst-August-Galerie begangen worden. Neben den Attacken am Montag und Donnerstag kam es dort nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag zu einer räuberischen Erpressung – allerdings ohne Gewaltanwendung. Nach dem Überfall auf seinen Sohn in dem Einkaufszentrum kritisiert der Vater auch die dortigen Sicherheitsvorkehrungen. Das eingesetzte Sicherheitspersonal soll nun zeitweise aufgestockt werden, sagt Center-Manager Martin Wimberger. „Sicherheit steht natürlich definitiv an erster Stelle, egal in welcher Form.“ Zwischen zwei und zehn Sicherheitsleute seien je nach Erforderlichkeit in dem Einkaufszentrum ohnehin grundsätzlich im Einsatz. Das Personal sei bereits vor anderthalb Jahren noch einmal aufgestockt worden. Doch wie auch die Polizei in der Innenstadt könnten die Security-Leute nicht überall sein. Pauschal Gruppen ein Hausverbot zu erteilen, dafür gebe es keine Grundlage. „Wir können ja erst dann was machen, wenn gegen Regeln verstoßen wird“, sagt der Center-Manager. So seien es auch Sicherheitsmitarbeitende des Einkaufszentrums gewesen, die die Verdächtigen nach dem Überfall am Donnerstagnachmittag mit Unterstützung der Polizei hätten festhalten können. Wimberger spricht in Zusammenhang mit der Raubserie von „temporären Ereignissen“, die nicht nur die Ernst-August-Galerie beträfen. „Wir unterscheiden uns da nicht von irgendeinem anderen Bereich in der Innenstadt, wo diese Probleme auftreten – leider“, sagt Wimberger. Auch die Polizei bestätigt: Schwerwiegende Straftaten seien in dem Einkaufszentrum generell nicht zu verorten. Einsätze der Polizei gebe es überwiegend wegen Ladendiebstählen.