﻿Service für Hannover: So geht es schneller beim Bürgeramt

Wer in Hannover einen Termin im Bürgeramt haben möchte, muss oft Wochen warten. Aber es geht auch schneller. Hier die Tipps. Und alles, was man sonst noch wissen muss.

Hannover. Sie brauchen einen neuen Reisepass? Oder Sie sind umgezogen? Oder Sie müssen ein Führungszeugnis beantragen? All das läuft in Hannover über die Bürgerämter. Allerdings gibt es häufige Kritik über lange Wartezeiten. Wir sagen Ihnen, worauf Sie sich einstellen müssen. Und wir haben Tipps, wie es schneller geht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Hannover gibt es neun Bürgerämter, sind die für einzelne Stadtteile oder Stadtbezirke zuständig?

Nein, die Bürgerämter sind innerhalb Hannovers frei wählbar. Allerdings können Dokumente nur in dem Bürgeramt wieder abgeholt werden, in dem sie auch beantragt wurden.

Haben die Bürgerämter nur von montags bis freitags geöffnet?

Ja, aber es gibt eine Ausnahme: Das Bürgeramt Aegi hat auch sonnabends geöffnet, allerdings nur für Bürger mit einem gebuchten Termin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie bekomme ich einen Termin beim Bürgeramt?

Termine können online unter hannover.de gebucht werden. Wer kein Internet hat, kann auch telefonisch einen Termin buchen, die Nummer lautet: (0511) 168-32000.

Geheimtipp: Im Bürgeramt Bemerode kann es mit dem Termin schneller funktionieren. © Quelle: Andreas Voigt

Wie lange muss ich auf einen Termin warten?

Derzeit gibt es eine größere Auswahl von Terminen erst wieder im März. Aber es kann sich lohnen, öfter mal ins Buchungssystem zu schauen. Ein Geheimtipp scheint das Bürgeramt Bemerode zu sein, dort gibt es auch an einigen Februartagen noch freie Termine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geht das auch schneller?

Oft lohnt sich ein morgendlicher Blick in das Terminvergabesystem. Zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr stellt die Stadt dann regelmäßig zusätzliche Terminkapazitäten mit einem bis zwei Tage Vorlauf in das System. Und das funktioniert beim Test: Auch am Freitagnachmittag gab es in den meisten Bürgerämtern noch Termine für den darauffolgenden Montag oder Dienstag. Das Bürgeramt am Aegi hatte am Freitagnachmittag auch noch freie Termine für Sonnabendvormittag.

Kann man die Terminbuchung nicht vereinfachen, indem man in allen Bürgerämtern gleichzeitig nach dem frühestmöglichen Termin suchen kann?

Das ist geplant und soll innerhalb der nächsten zwei Monate installiert werden. Dann wird der frühestmögliche Termin unabhängig vom Bürgeramt angezeigt.

Mit Foto: In den meisten Bürgerämtern wird auch gleich das Passbild gemacht. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Brauche ich immer einen Termin, wenn ich zum Bürgeramt muss?

Nein. Immer donnerstags sind auch spontane Besuche ohne Termin möglich, jeweils von 8 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist die beste Zeit, wenn ich an einem Donnerstag ohne Termin komme?

Je nach Witterung, Jahreszeit und Tageszeit kommt es an den Donnerstagen laut Stadtsprecher Udo Möller zu Wartezeiten. Erfahrungsgemäß ist morgens zur Öffnung und nach der Mittagspause der Andrang stärker. Die Donnerstage zum Monatsanfang sind wegen vieler Meldeangelegenheiten stärker frequentiert, als die Donnerstage in der Monatsmitte.

Ich habe eine Angelegenheit, die nur ein paar Minuten dauert, muss ich dafür einen Termin vereinbaren?

Nein. Sogenannte Kurzanliegen, die bis maximal 5 Minuten dauern, können an allen Öffnungstagen ohne Termin am Infotresen der Bürgerämter bearbeitet werden. Dazu gehören: Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen und Melderegisterauskünfte, Verlustmeldungen von Ausweisen und Pässen, Abholung von Dokumenten wie Ausweisen, Pässen und Führerscheinen, Abmeldungen ins Ausland, Informationen über die Steuer-ID, Abgabe von Fundsachen, Kauf von Schlüsseln für Behindertentoiletten und von Elektroschrottplaketten und die Abgabe von Anträgen für städtische Dienstleitungen.

Wie viel Zeit muss ich im Bürgeramt einplanen?

Das ist unterschiedlich. Kurzanliegen dauern nur wenige Minuten, andere Dinge sind sehr zeitaufwendig. Wenn beispielsweise eine Familie aus dem Ausland nach Hannover zieht, dauert die Prüfung von Urkunden und Pässen auch schon mal bis zu 60 Minuten. Für einen Reisepass oder Personalausweis sollten Hannoveraner 10 bis 15 Minuten einplanen, wenn sie einen Termin haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie lange muss ich auf einen Ausweis warten, nachdem ich ihn beantragt habe?

Durchschnittlich dauert es vier Wochen, bis der Ausweis abgeholt werden kann. Die Bundesdruckerei benötigt derzeit bei neuen Personalausweisen drei bis vier Wochen, bei Reisepässen vier bis fünf Wochen. Vor der Urlaubszeit kann es auch bis zu sechs Wochen dauern.

Muss ich für jede Angelegenheit zum Bürgeramt?

Nein, manches lässt sich auch ohne Besuch im Bürgeramt über das Internet regeln. Zum Beispiel der Antrag auf ein Führungszeugnis, Melderegisterauskünfte oder die Beantragung eines Bewohnerparkausweises.

Umtausch: Nach und nach müssen die alten gegen neue Kartenführerscheine umgetauscht werden. © Quelle: Oliver Berg, dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie ist das mit dem vorgeschriebenen Umtausch von Führerscheinen?

Der Umtausch der Führerscheine ist gesetzlich vorgeschrieben. Derzeit müssen das die Geburtsjahrgänge zwischen 1965 und 1970 erledigen. Diese Jahrgänge müssen den Umtausch bis zum 24. Januar abgeschlossen haben, wenn der Führerschein vor dem Jahr 1999 ausgestellt wurde. Die Stadt rät, nicht bis kurz vor Ablauf der Frist zu warten, denn dann ist der Andrang erfahrungsgemäß am größten.

Lesen Sie auch

Gibt es andere Möglichkeiten, Wartezeit und Weg zum Bürgeramt zu sparen?

Auf Antrag bringt ein Fahrradkurier fertige Dokumente, wie zum Beispiel den neuen Reisepass nach Hause oder zum Arbeitsplatz. Dieser Service kostet 8,50 Euro. Außerdem gibt es im Neuen Rathaus die sogenannte Dokumentenbox. Ausweisdokumente, die Bürger im Bürgeramt Aegi beantragt werden, können in der Dokumentenbox ohne zusätzliche Gebühr in der Box in der Eingangshalle des Rathauses abgeholt werden. Das Rathaus hat täglich von 8 bis 20 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kann ich in den Bürgerämtern die fälligen Gebühren bezahlen?

Die Gebühren können in den Bürgerämtern der Landeshauptstadt in bar, per EC-Karte, per Kreditkarte, sowie per Apple- und Google-Pay bezahlt werden.

Reisepass, neuer Führerschein oder den Umzug ummelden – wer in Hannover einen Termin im Bürgeramt haben möchte, muss oft Wochen warten. Aber es geht auch schneller. Hier die Tipps für einen früheren Termin. Und alles, was man sonst noch wissen muss.