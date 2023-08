﻿„Ich habe mich auf keinen von denen gefreut“: Eine frühere Sexarbeiterin erzählt

Hannover. Eine Stadt ist nicht nur schön, lebenswert und sauber. Die im Dunkeln sieht man nicht – oder man will sie nicht sehen. Um auch diese Menschen und ihre Probleme sichtbar zu machen, bietet das Straßenmagazin Asphalt soziale Stadtspaziergänge an. Ehemalige obdachlose Menschen zeigen, wo und wie Wohnungslose leben. Eine ehemalige Prostituierte führt an die Orte, an denen Suchtkranke wie sie damals anschaffen gingen. Und mehr noch, sie spricht Tacheles. Und sagt, wie es diesen Frauen – damals und heute – wirklich geht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Moné führt Gruppen auf dem Weg durch die Stadt, einen „Weg aus Sexarbeit und Sucht“ – so der Name ihrer Führung. Denn die 47-Jährige weiß, was das bedeutet. Sie beginnt bei „Bed by night“ am Welfenplatz, solche Einrichtungen gebe es in jeder größeren Stadt, „auch damals, als ich auf der Straße war“. Ein Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche, die „abgehauen“ sind, die einfach mal runterkommen und Schutz bekommen sollen. „Da sind geschulte Sozialarbeiter, die ihnen sagen, wo sie hinkönnen.“





Wohnung, Stundenhotel, Auto oder „um die Ecke“

Hauptsache, sie geraten nicht dorthin, wo Moné ihre Führung fortsetzt. Und selbst von 1994 bis 1999 gearbeitet hat. An der Ludwigstraße, wo es sowohl Zwangs- als auch „freie“ Prostitution gab, wo die Sexarbeiterinnen „aber richtig Kohle abgelattet haben an die Zuhälter, um das Fenster zu ergattern“. Die Prostituierten boten sich also in einer Art Schaufenster an. Auf der anderen Seite habe es einen freien Straßenstrich gegeben, „wo die Wohnungen oben ab 30 Mark für einen Abend zur Verfügung standen.“ Zum Vergleich: „In der Bödekerstraße gab es ein Stundenhotel, da hast du das Zimmer für 30 Mark die Stunde bekommen. Wenn der Freier noch duschen sollte – was oft nötig war, dann musste er draufzahlen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nahe an der Ludwigstraße: Hier arbeitete auch Moné, heute macht sie soziale Stadtführungen an die Orte. Hündin Nexus ist immer dabei. © Quelle: Ilona Hottmann

So eine Wohnung oder ein Zimmer waren schon ein Privileg, die billigeren Varianten „um die Straßenecke“ oder „im Auto“ wären schlimmer gewesen. Bei „um die Straßenecke musste es zackzack gehen, da bist du nach zehn Minuten wieder vorn an der Straße und kannst den nächsten Freier annehmen“. Bei Auto müsse der Freier auf die Suche nach einem geeigneten Parkplatz gehen. Zeit ist Geld, das wäre etwas teurer gewesen.

Diskussionen mit den Freiern um die Benutzung von Kondomen „gab es immer“. Das sei auch heute noch so, weiß sie. Die Strategien der Freier sind perfide. „Wenn die Mädels frisch sind und auf Kondome bestehen, werden sie erst einmal gemieden“ – nach dem Motto „die klopfen wir schon weich“. Viele würden sich schnell weichklopfen lassen, weil sie drogensüchtig sind und das Geld bräuchten. „Nach einem Jahr sind die dann verbrannt. Die Freier treffen sich untereinander in bestimmten Locations, fragen, ob sie diese und jene ausprobiert hätten.“ Würde sich herumsprechen, dass eine mit bestimmten Freiern ohne Kondom Verkehr hätte, „verdient sie kein Geld mehr“.

Zuhälter setzen „affige Mädels“ unter Druck

Welche Rolle spielten die Zuhälter? „Wenn du nicht schnell und gewitzt genug bist, dann hatten sie dich.“ Manche Frauen wären blau geschlagen wiedergekommen und gezwungen worden, künftig für sie zu arbeiten. Andere suchtkranke Frauen wären damit unter Druck gesetzt worden, dass sie keine Drogen mehr bekämen. „Das mach mal mit affigen Mädels“, sagt Moné und meint damit, dass Frauen Entzugserscheinungen hätten. „Auf dem Affen“, heißt der Begriff. „Affig heißt aber nicht unbedingt, dass der Stoff nicht mehr im Körper wirkt, sondern, dass man weiß, man hat nichts mehr. Das macht Stress. Und das ist bei allen Abhängigen, ob Alkoholikern, Nikotinabhängigen, Spielsüchtigen oder Kaufsüchtigen so.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Moné ist eine interessante Frau, die auch heute noch jünger wirkt, als sie ist. Das war auch mit 18 Jahren so. „Da ich sehr kindlich aussah, habe ich mehr verdient als andere.“ Auf dem Kinderstrich drei Jahre zuvor in Frankfurt und Berlin habe sie sich nicht regelmäßig prostituiert wie später in Hannover. Hier kam die Sucht dazu. „Ich war jeden Tag da.“

Gewalttätige Freier

In der Herschelstraße ist es heute die Aus- und Einfahrt der Parkgarage. Als sie dort anschaffen ging, wäre dort eine Diskothek und ein Gebrauchtwagenhandel gewesen. „Dort standen meine Freundinnen und ich. Da hatten wir feste Plätze.“ Man habe „meist auch süchtige“ Freunde und Wegbegleiter als Sicherheit „vor den Luden“ dabei gehabt. „Damals gab es ja noch keine Handys, um sich Autokennzeichen aufzuschreiben oder schnell Hilfe holen zu können.“ Manche hätten den Freunden Geld fürs Aufpassen gegeben, „wenn man 100 Mark verdient hat, gab man denen 25 Mark“.

Das war auch bitternötig. Freier, die gewalttätig waren oder Dinge wollten, die außerhalb jeder Absprache waren. „Ich habe selbst Dinge erlebt, wo ich gedacht habe: Das ist so abartig. Warum macht man das mit Menschen?“ Und dann gebe es ja noch die Casher, „die die Frauen abgreifen“. Die sie in irgendeiner Wohnung zwangsprostituierten, „dann sind die nicht mehr sichtbar“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Methadon war ihr Ausweg

Kann man sich an das alles gewöhnen? „Man nimmt immer mehr Drogen. Dann ist es irgendwann nicht mehr nur die Shore“, also das Heroin. „Dann kommt Kokain dazu, zum Einschlafen Pillen, dann kifft man, dann steht Alkohol auf dem Tisch. Das ist Ekelbekämpfung.“ Ein Teufelskreis. „Ich kann nicht sagen, dass ich mich jemals auf einen von denen gefreut habe. Außer auf das Geld, das ich damit verdiene.“ Diesen Kreislauf konnte sie 1998 unterbrechen, „indem ich auf Methadon kam“. Dies und ein Jahr später die Tatsache, dass ihr damaliger Freund in den Knast kam, „war der Durchbruch. Ich musste nicht mehr los“.

„Die Drogen machen alles tot“

Am Steintor endet ihre Führung, das „war der Umschlagplatz“. Im Winter habe man sich mit warmen Klamotten dort hinbegeben, sie gegen Miniröcke getauscht und die warmen Sachen im Schließfach eingeschlossen. Wie kann man in der Kälte arbeiten, ohne Harnwegsentzündungen zu bekommen? „Die Drogen machen alles tot, du spürst irgendwann nichts mehr. Schmerzen hast du sowieso, ob du abgefrorene Füße oder Finger hast.“ Moné lacht bitter. „Das sah manchmal komisch aus, wenn man da in Strapsen stand und gleichzeitig Handschuhe und Schal getragen hat.“ Sie brauche auch heute noch ihren Galgenhumor, um mit den Erfahrungen fertig zu werden. Man bekomme die Prostitution nicht heraus. „Du wirst immer eine negative Einstellung zu den Männern haben. Ich lasse keinen Mann mehr an mich heran, wo ich sofort merke, was in seinem Kopf vorgeht.“

Als Ehrenamtliche beim Bundespräsidenten

Moné arbeitet heute mehrfach die Woche ehrenamtlich im Obdachlosentreff der Caritas am Leibnizufer, wäscht und putzt für die Ärmsten der Armen, schenkt Tee und Kaffee aus und hört den Menschen einfach zu. Einmal die Woche arbeitet sie dort auch für Uli-Stein-Stiftung „Tiere in Not“, verteilt Tierfutter an obdachlose und bedürftige Menschen. „Wo ich gebraucht werde, bin ich dabei.“ Dafür bekam sie im Januar dieses Jahres eine Einladung als Ehrenamtliche ins Schloss Bellevue zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Armut treibt in die Prostitution

Für Asphalt macht sie nun die Führungen für eine steuerfreie Aufwandsentschädigung. „Mir geht es nicht ums Geld. Ich will etwas Produktives für meinesgleichen machen. Es wird zu wenig von der Politik getan. Viele Frauen gehen anschaffen, um ihre Kinder zu ernähren, um ihnen einen Schulausflug finanzieren zu können. Um das ertragen zu können, fangen sie dann an, Drogen zu nehmen. Schon geht der Teufelskreis los.“

Verstehen sich: Asphalt-Chefin Katharina Sterzer ist froh, dass Moné die sozialen Stadtrundgänge für Asphalt durchführt. © Quelle: Ilona Hottmann

Der nächste offene Rundgang mit Moné ist am 7. September um 15:30 Uhr, Treffpunkt Hallerstraße 3 (Hinterhof). Anmeldung dazu bitte unter vertrieb@asphalt-magazin.de oder telefonisch unter 0511 3012690. Weitere Führungen von Moné (mit Altersbeschränkung, erst ab 18 Jahren) und anderen Asphalt-Stadtführern sind hier buchbar: https://www.asphalt-magazin.de/home/sozialer-stadtrundgang/

HAZ