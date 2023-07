﻿Sexuelle Belästigung bei Bruchmeisterverpflichtung: Stadt Hannover und Collegium ziehen Konsequenzen

Hannover. Nach der verbalen sexuellen Belästigung der Volt-Ratsfrau Joana Zahl ziehen die Stadt und das Collegium der ehemaligen Bruchmeister Konsequenzen. Das Collegium hat mittlerweile die Person ausfindig gemacht, die für den Vorfall verantwortlich ist. „Wir haben das Gespräch gesucht. Der Mann wird heute Abend nicht am Rundgang der Bruchmeister teilnehmen. Das wäre absolut unpassend“, teilte der Vorsitzende Marko Tatomirovic am Donnerstag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er hat auch das Gespräch mit Ratsfrau Zahl gesucht. „Ich habe mich im Namen des Collegiums entschuldigt und mein Bedauern ausgedrückt“, berichtete Tatomirovic. Auch der ehemalige Bruchmeister, der für die verbale sexuelle Belästigung verantwortlich ist, bedauere den Vorfall und habe angekündigt, sich zu entschuldigen.

Onay: Kein Platz für Sexismus, Beleidigungen und Queerfeindlichkeit

Dennoch muss dieser mit weiteren Konsequenzen rechnen. „Der Ehrenrat wird sich mit dem Thema befassen. Das kann dann auch zu einem Ausschluss aus dem Collegium führen“, kündigte Tatomirovic an. Er geht allerdings davon aus, dass es nicht mehr während des Schützenfestes zu einer Entscheidung kommen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konsequenzen kündigte auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) an. Er will ab dem kommenden Schützenfest sogenannte Awareness-Beauftragte einführen, die Ansprechpartner bei Diskriminierungen, Belästigungen oder anderen unangenehmen Situationen sein sollen. „Auf vielen Großveranstaltungen ist das bereits Standard“, sagte Onay. Auf dem Schützenfest in Hannover war das bisher aber nicht der Fall.

Über den Vorfall zeigte sich Onay „entsetzt“. Das Ziel müsse sein, dass alle Menschen auf dem Schützenfest sicher sind und sich wohlfühlen. „Sexismus, Beleidigungen und Queerfeindlichkeit haben dort keinen Platz“, stellte der OB klar.

Schützenfest: SPD fordert Präventivkonzept

Auch SPD-Ratsfraktionschef Lars Kelich plädiert für die Einführung eines Präventivkonzeptes mit festen Ansprechpartnern auf dem Schützenfest ab dem kommenden Jahr. „Bei solchen Vorfällen ist null Toleranz angesagt“, sagte Kelich.

So sieht es auch Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin: „So ein Verhalten hat im 21. Jahrhundert nichts zu suchen.“ Er lobte allerdings auch die klare und eindeutige Reaktion des Vorstandes des Bruchmeister-Collegiums: „So muss das sein“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

CDU-Mann Hannes Hellmann ist selbst ein ehemaliger Bruchmeister. „Der Spruch gegenüber Joana Zahl war heftig und ging weit unter die Gürtellinie. So ein Verhalten ist völlig aus der Zeit gefallen“, kritisierte er.

HAZ