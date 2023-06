﻿Sexuelle Belästigung im Zug nach Hannover: Mann bedrängt drei Frauen

Die Bundespolizei hat im Hauptbahnhof Hannover einen Mann festgenommen. Der 28-Jährige hatte zuvor drei Frauen im Metronom von Uelzen nach Hannover sexuell belästigt.

Hannover. Die Fahnder haben pünktlich am Bahnsteig gewartet und mussten den Täter nur noch einkassieren: Am Mittwochabend, 7. Juni, saßen drei Frauen in einem Abteil des Metronoms von Uelzen nach Hannover. Da setzte sich ein 28-Jähriger zu ihnen und belästigte sie sexuell.