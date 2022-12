﻿„Du willst es doch auch“: Sexuelle Belästigung – wie groß ist das Problem in Hannovers Nachtleben?

Hannover. Die Tanzfläche ist rappelvoll. Lauter Techno erfüllt den Raum. Am Rand tanzt eine Frau. Ihre Augen sind geschlossen, es scheint als genieße sie die Musik in vollen Zügen. Zunächst bemerkt sie den Mann nicht, der auf einmal sehr nah vor ihr steht und sie durchdringend anstarrt. Irgendwann beugt der Fremde sich zu ihr vor. Über die lauten Bässe der Musik ist es unmöglich zu verstehen, was er sagt. Die Frau schüttelt den Kopf. Er macht einen zweiten Anlauf. Erneut schüttelt sie den Kopf und gestikuliert abwehrend. Der Mann sucht das Weite.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anstarren, sexuelle Kommentare, ungewolltes Anfassen

Situationen wie diese sind für Frauen Normalität in Hannovers Nachtleben. Unerwünschtes Anstarren, sexuelle Kommentare, ungewolltes Anfassen: Laut einer aktuellen Studie des Projektes "Sexism Free Night" sind das die häufigsten Formen sexualisierter Gewalt im Nachtleben.

Europaweit wurden im Jahre 2020 rund 4500 Menschen befragt. Rund 47 Prozent der befragten Frauen gaben an, dass sie immer oder sehr oft sexualisierte Gewalt erleben, wenn sie nachts unterwegs sind. Bei den Männern sind es dagegen nur rund 12 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Negative Erfahrungen

Sexuelle Belästigung in Hannovers Nachtleben: Welche Klubs haben ein Awareness-Team? © Quelle: Marie-Theres Bauer

Die in Linden Nord lebende Melanie Lorenz hat schon zahlreiche negative Erfahrungen in Hannover gemacht: „Der Klassiker ist, dass mir irgendein Kerl an den Po grabbelt oder so nah hinter mir tanzt, dass sich unsere Körper die ganze Zeit berühren“, erzählt die 27-Jährige. „Wenn ich dann darauf reagiert habe, weil ich mich unwohl gefühlt habe, kamen häufig Antworten wie: Selbst schuld, wenn du aussiehst wie eine Nutte! Guck dich doch an, du willst es doch auch.“

Aufgrund solcher Reaktionen geht Lorenz in Hannover kaum noch feiern. „Oft waren es Situationen mit vielen Menschen drum herum, die einfach weggeguckt haben“, erzählt sie. Wenn sie sich an die Türsteher wandte, wurde sie meist nicht ernst genommen oder sogar ausgelacht.

„Es ist traurig, aber ich habe mich daran gewöhnt“

Die Studie von „Sexism Free Night“ bestätigt das: So würde laut den Befragten im Fall von sexualisierter Gewalt das Bar- und Sicherheitspersonal wesentlich seltener intervenieren als Freunde oder Bekannte. Und auch die betroffenen Frauen selbst wenden sich in knapp 40 Prozent der Fälle an niemanden. Meist würden sie es nicht für notwendig halten, um Hilfe zu bitten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Manchmal wird dir einfach an die Hüfte oder den Arsch gepackt. Ohne dass man sich überhaupt angeguckt hat“, sagt Änna. Die 21-Jährige Studentin aus Hildesheim geht häufig in Hannover feiern. Um sich in solchen Fällen zu wehren, schüttele sie mit dem Kopf oder haue auf die Hände. Sehr beharrliche Männer würden einen Ellbogen kassieren. „Es ist traurig, aber irgendwie habe ich mich daran gewöhnt“, erzählt sie.

Sexualisierte Gewalt scheint in hohem Maße normalisiert und verbreitet zu sein, auch in Hannover. Der Klub Weltspiele in der Nordstadt will, dass damit Schluss ist. Ein zehnköpfiges Awareness-Team sorgt dafür, dass sich alle Besucherinnen und Besucher wohl fühlen. Bereits am Eingang wird eine Vorauswahl getroffen.

„Wir erklären unser Konzept. Das sind unsere Regeln, daran müsst ihr euch halten“, sagt Emina. Zusammen mit Montaha leitet sie das Awareness-Team des Klubs. Leute, die nicht zum Konzept passen oder vielleicht nur pöbeln wollen, würden so direkt abgewiesen.

Blaue Leuchtarmbänder als Erkennungszeichen

Setzt sich für sichere Räume in Hannovers Nachtleben ein: die Initiative „We take Care“. © Quelle: Marie-Theres Bauer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sind mit auf den Tanzflächen, in den dunklen Ecken und beobachten. Wenn uns etwas auffällt, können wir betroffene Personen so direkt aus der Situation rausholen“, erzählt Emina. Eine Veranstaltung begleiten zwischen zwei und drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Awareness-Teams. Alle sind speziell geschult, um angemessen reagieren zu können. Erkennbar sind sie an ihren blauen Leuchtarmbändern.

Lesen Sie auch

Zusätzlich findet man im Klub einen Awareness-Stand, an dem immer jemand aus dem Team ansprechbar ist. Für Menschen denen es schlecht gehe und die ein ruhigeres Umfeld benötigen, gebe es laut Emina einen extra Awareness-Raum. Das Konzept werde laufend überarbeitet, erzählt Montaha. „Awareness ist ein Prozess. Du hörst nie auf zu lernen, es ist wichtig sich immer wieder neu zu informieren“, fügt sie an.

Initiative „We take Care“

Auch die Initiative "We take Care" setzt sich gegen sexualisierte Gewalt in Hannovers Nachtleben ein. Laut Anna Rießen vom Pavillon sei das Ziel, sichere Räume im Nachtleben zu schaffen und Menschen zu sensibilisieren. Es handelt sich hierbei um einen Zusammenschluss von Beratungsstellen und Nachtklubs in Hannover. Mit dabei sind: Glocksee, Pavillon, Faust, Musikzentrum, Andersraum und das Festival Snntg. Der Kulturpalast und das PLATZProjekt befinden sich im Aufnahmeprozess. Auch die Weltspiele möchten teilnehmen, erzählt Emina.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der Frauennotruf ist in der Initiative als Beratungsstelle aktiv und schult die aktiven Beteiligten. „Thematisiert werden unter anderem Alltagssexismus, sexualisierte Gewalt, Täterstrategien, Alkohol und KO-Tropfen“, erzählt Peggy Zander vom Frauennotruf. Ziel der Schulungen seien Handlungsleitfäden zu sexueller Belästigung in den teilnehmenden Einrichtungen.

Awareness? In vielen Klubs Fehlanzeige

Offenbar besitzen nur wenige Nachtklubs in Hannover ein Awareness-Konzept. Für Montaha vom Weltspiele-Awareness-Team ist das vollkommen unverständlich: „Es ist das Ätzendste überhaupt in einem Klub sexuell belästigt zu werden und keine Anlaufstelle zu haben. Du wirst quasi im Stich gelassen“, sagt sie. „Ich finde das ist auch eine klare Message vom Klub an die Leute: Wir kümmern uns einen Dreck um euch.“

Von Marie-Theres Bauer