Sexuelle Nötigung vor Studentenwohnheim an der MHH: Polizei sucht nach flüchtigem Täter

Hannover. Der Zentrale Kriminaldienst (ZKD) Hannover sucht mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera nach einem etwa 20-Jährigen. Der Mann soll bereits im Januar eine Studentin auf ihrem Heimweg verfolgt und sexuell genötigt haben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 2.50 Uhr in der Nacht auf den 21. Januar waren der Unbekannte und die Studentin laut Polizei unabhängig voneinander in derselben Stadtbahn der Linie 4 in Richtung Roderbruch unterwegs. Als die 20-Jährige an der Haltestelle Medizinische Hochschule ausstieg, folgte ihr der Mann bis zum Studentenwohnheim an der Karl-Wiechert-Allee. „Im dortigen Eingangsbereich bedrängte er die junge Frau und berührte sie gegen ihren Willen unsittlich“, sagt Anne Wellhöner von der Polizei Hannover. Die 20-Jährige wehrte sich, sodass der Mann zu Fuß in Richtung Roderbruch floh.

Hinweise an die Polizei

Aufnahme aus der Stadtbahn: Die Polizei sucht nach einem etwa 20 bis 25-jährigen Mann. © Quelle: Polizeidirektion Hannover

Der Gesuchte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, schlank und hat dünne Beine. Er hat kurze und glatte schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einer schwarzen Jeans, spitzen schwarzen Lederstiefeletten und einer dunklen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer (0511) 1095555 entgegen.