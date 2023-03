﻿Mehr als 50 Jahre Turntrainer bei der SG Misburg: Wie hält man so lange durch, Herr Grobe?

Hunderte gedenken vor Hannovers Oper der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien

Vor der Staatsoper in Hannover gedachten am Sonnabend viele Menschen der Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien. Eingeladen hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay war gekommen – und sprach auch Türkisch.