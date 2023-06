﻿Dicke Luft: Stadt Hannover verbietet Wasserpfeifen in der Shisha-Bar „Aura“

Hannover. In der Shisha-Bar „Aura“ herrscht dicke Luft. Inhaber Bassem Hasso (38) liegt im Clinch mit der Polizei und der Stadt Hannover. In dem Lokal an der Otto-Brenner-Straße (Mitte) wurde bei Kontrollen wiederholt (angeblich) gefährlich schlechte Luftqualität gemessen – Kohlenmonoxid-Grenzwerte sollen um das bis zu Siebenfache überschritten gewesen sein. Der Aura-Chef bestreitet die Vorwürfe und wirft der Polizei Schikane vor. Dem 38-Jährigen droht aus einem weiteren Grund die Schließung seines Ladens: Ihm fehlt die Betriebserlaubnis, in seiner Shisha-Bar überhaupt Wasserpfeifen anbieten zu dürfen.

Im April 2022 und im Januar 2023 hatte die Polizei das Lokal kontrolliert – die Luftqualität sei schlecht gewesen. Beim ersten Mal „klagten die Einsatzkräfte trotz kurzzeitiger Aufenthaltsdauer über Unwohlsein“, sagt der Sprecher der Polizeidirektion Hannover, Michael Bertram. Anfang des Jahres seien Kohlenmonoxid-Warnmelder in der Shisha-Bar sogar deaktiviert gewesen.

Lokal „erheblich verraucht“

Die vorläufig letzte Kontrolle fand Anfang Juni statt. Da sei das „Aura“ „erheblich verraucht“ gewesen, berichtet Bertram: „Ursächlich hierfür war die Verwendung von Wasserpfeifen und typischen Kohlestücken.“ Daraufhin wurden die vorgeschriebenen Kohlenmonoxid-Warngeräte des Lokals überprüft – mit dem Ergebnis, dass diese erneut deaktiviert gewesen seien. Nachdem die Warnmelder eingeschaltet wurden, seien Co-Konzentrationen zwischen 140 und 243 PPM (parts per million = Teile pro Million) festgestellt worden. Der Grenzwert liegt bei lediglich 30 PPM.

In jener Nacht wurde das Lokal geräumt, die Feuerwehr alarmiert. Es gab Stress mit dem Personal, das gegen die Evakuierung protestierte, so Bertram: „Erst durch einen Platzverweis konnten die Einsatzkräfte störungsfrei arbeiten und Maßnahmen treffen.“ Dann ordneten die Beamten auch noch die vorübergehende Schließung des „Aura“ an.

Der Inhaber schildert das Geschehen anders. Die Warnmelder hätten funktioniert, die Messwerte der Polizei würden sich nicht auf das ganze Lokal, sondern lediglich auf einen Raum beziehen. Darin würden die Shishas vorbereitet, bevor die Gäste die Wasserpfeifen erhalten. „Unsere Mitarbeiter wurden bei der Kontrolle aufgefordert, die Shisha-Kohlebehälter abzustellen“, erklärt Bassem Hasso.

Innenstadt: Die Shisha-Bar Aura an der Otto-Brenner-Straße. © Quelle: Britta Mahrholz

Die Messung des CO-Wertes sei nicht vorschriftsmäßig erfolgt, behauptet der Inhaber. Die Polizei habe die Türen des kleinen Vorbereitungsraums geschlossen und „nicht einmal einen Meter über der glühenden Kohle angefangen zu messen“, so der 38-Jährige.

Dass das Lokal im Inneren verraucht war, räumt er ein. Das sei aber Teil eines Party-Konzepts. Hasso: „An Wochenenden haben wir zwei Nebelmaschinen und auch Disco-Beleuchtung, um für eine bessere Feieratmosphäre zu sorgen.“

Kontrolle oder Razzia?

Die Kontrollen in seinem Lokal empfindet Hasso als Schikane. Mit mindestens 50 Beamten sei die Polizei im „Aura“ erschienen. „Das sind nichts anderes als Razzien und rufschädigende Einsätze“, meint er. Er glaubt, dass Shisha-Bars „generell ein Dorn im Auge der Gesellschaft“ seien und sie häufig „mit kriminellen Machenschaften in Verbindung“ gebracht werden: „Zu unserem Nachteil“, glaubt er. Bei der vorerst letzten Kontrolle am 4. Juni seien zahlreiche Gäste nach der Räumung der Shisha-Bar ohne Bezahlung verschwunden – Rechnungen über insgesamt rund 1000 Euro seien offengeblieben und bis heute nicht beglichen worden.

Getränke und Essen ja, Shishas nein: Bassem Hasso darf wegen einer Untersagung der Stadt zurzeit keine Wasserpfeifen anbieten © Quelle: Tobias Woelki

Seit 2021 ist Hasso der Inhaber des „Aura“. Eine Betriebserlaubnis, in den Räumen explizit Shishas anzubieten, liegt nicht vor. Allerdings habe auch sein Vorgänger keine Genehmigung gehabt – und den Gästen dennoch Wasserpfeifen serviert. Im November 2021 habe eine Anwaltskanzlei in seinem Namen wegen einer Nutzungsänderung schon einmal einen Schriftwechsel mit der Stadt gehabt, so Hasso. Er sei danach der Meinung gewesen, alles habe seine Richtigkeit. Hat es aber nicht.

Die Landeshauptstadt Hannover hat ihm mittlerweile untersagt, Wasserpfeifen im „Aura“ anzubieten und mit Zwangsgeld gedroht, sollte er dennoch Shishas an Gäste ausgeben. „Das hat am vergangenen Wochenende (9. bis 11. Juni) zu hohen Umsatzeinbußen geführt“, klagt der Inhaber. Unter der Woche bleibt die Bar deshalb zu – damit umgeht der 38-Jährige auch eine weitere Zwangsgeldandrohung der Stadt wegen Überschreitung der Öffnungszeiten. Am nächsten Wochenende (16. bis 18. Juni) soll das „Aura“ aber wieder öffnen.

Erlaubnis für Gastronomie mit Tanz

Nach Angaben von Stadtsprecher Udo Möller liegt für das Lokal lediglich eine Genehmigung für eine gastronomische Nutzung mit Tanz vor. Shishas sind damit zwar nicht automatisch verboten: „Vielmehr muss im Einzelfall geprüft werden, ob die bisher genehmigte Nutzung in ihrer Variationsbreite überschritten wird, wenn zusätzlich Wasserpfeifen genutzt werden.“

