Umsonst und draußen

Kultur – umsonst und draußen. Das bietet der Kultursommer in der Region, der in diesem Jahr 25 Jahre besteht. Auch in Wunstorf sind mit Noam Bar im Bürgerpark und mit Brazzo Brazzone in Blumenau zwei Konzerte vorgesehen.