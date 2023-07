﻿Wie sicher ist Hannovers Innenstadt, Frau von der Osten?

Frau von der Osten, gerade hat der Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Innenstadt für Verunsicherung gesorgt, vor ein paar Monaten fielen bereits Schüsse im Zuge eines Streits vor dem Club „Miami Vice“ ganz in der Nähe. Ein Zufall?

Das erinnert mehr an die Banküberfälle der Neunzigerjahre – bewaffnete Raubüberfälle in dieser Form sind eigentlich schon lange her. Der Einsatz von scharfen Schusswaffen hat immer eine besondere Qualität. Wir versuchen, eine zufällige Häufung von einer messbaren Häufung von Delikten zu unterscheiden, was bei nur zwei Taten nicht geht. Ich kann aber total nachvollziehen, dass diese zwei Vorfälle im Innenstadtbereich nun für Verunsicherung sorgen.

Am Raschplatz hat die Stadt seit einiger Zeit ein Sportangebot installiert, auch um den Platz nicht den Drogensüchtigen und Obdachlosen zu überlassen. Wie bewerten Sie die aus polizeilicher Sicht?

Um den Platz wurden viele Diskussionen geführt. Ich finde gut, dass man dort etwas Neues ausprobiert. Wir müssen die langfristige Entwicklung beobachten. Und darauf schauen, wie sich das konkret auf obdachlosen und drogensüchtigen Menschen auswirkt.

Aber es findet ja eine Verdrängung dieser Gruppen an andere Plätze und Orte statt. Ist das Thema bei der Polizei?

Was das Thema Drogenhandel angeht, haben wir da immer ein Auge drauf. Wer ist suchtkrank und sucht in der Anlaufstelle Stellwerk Hilfe – und wo wird gedealt? Das behalten wir im Blick, sehen aber derzeit keine akuten Konflikte in der Szene. Bislang können wir keine signifikante Veränderung feststellen. Es war bisher immer so, dass der Raschplatz in der Bevölkerung als Ort empfunden wurde, der verunsichert. Es gab Konflikte innerhalb der Szene, Lärm und Vermüllung – aber keine Übergriffe auf Passanten. Trotzdem fühlten sich die Menschen dort nicht sicher. Es ist nicht gut, wenn eine so zentrale Durchgangsstraße seitens der Bevölkerung gemieden wird. Natürlich ist es positiv, wenn das Sicherheitsgefühl dort verbessert wird.

Verdrängung: Suchtkranke und Wohnungslose campieren neben dem Hauptbahnhof. © Quelle: Katrin Kutter

Sie sind nun nach einigen Jahren als Chefin der Polizei Göttingen seit April zurück in der Landeshauptstadt. Mit welchem Gefühl gehen Sie selbst durch Hannover – als Polizeipräsidentin und als Privatperson?

Ich bin zwar erst seit ein paar Monaten im Amt, lebe aber schon seit über 20 Jahren mit meiner Familie hier und kenne sowohl die polizeiliche aber auch die private Perspektive auf diese lebenswerte Stadt. Gerade in der Innenstadt im städtischen Bereich nehme ich Veränderungen wahr.

Welche sind das?

Das ist eine Wellenbewegung: Es gab Zeiten, da gab es gerade in der Innenstadt sehr viele Menschen, die dort auf der Straße geradezu gewohnt haben. Das nehme ich jetzt anders wahr. Insgesamt nehme ich auch das Verkehrsgeschehen im Vergleich zu vor 20 Jahren als ruhiger wahr. Gerade am Weißkreuzplatz, wo hochgetunte Autos im Kreis gefahren sind. Es ist nicht so, dass alles schlimmer wird – es gibt auch Verbesserungen.

„Ich nehme eine zunehmende Polarisierung wahr“

Messerangriffe und Überfälle nehmen zu, ein Hotspot ist da sicher das Steintorviertel. In diesem Zusammenhang wird häufig von einer Verrohung der Gesellschaft gesprochen. Wie sehen sie das?

Auch das würde ich gerne differenziert betrachten. Beim Thema Steintor ist es so, dass es sich um einen typischen Kriminalitätsschwerpunkt handelt, der schon seit vielen Jahren im Fokus der Polizei ist. Dort ist die Entwicklung im Wesentlichen gleichbleibend. Beim Thema Hasskriminalität hingegen, wo es gegen marginalisierte Personengruppen oder Religionszugehörigkeiten geht, nehme ich schon eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft wahr. Vielleicht auch durch in sozialen Medien verbreitete Wutreden, die sich dann in echten Taten durchschlagen.

Gerade erst gab es einen mutmaßlichen Anschlag auf eine Moschee in der Nordstadt. Ist mittlerweile klar, ob der Angriff tatsächlich der Moschee oder dem unter den Gebetsräumen liegenden Restaurant galt?

Wir haben bislang noch keine neuen Spuren. Selbst wenn der Angriff keinen politischen Hintergrund hat, ist die Religionsgemeinschaft natürlich verunsichert.

Ein Anschlag? Unbekannte haben Brandsätze an die türkische Moschee in der Nordstadt geworfen. © Quelle: Frank Tunnat

Sie sagen, Sie nehmen eine steigende Verrohung gegenüber marginalisierten Gruppen wahr. Steht das auch in Zusammenhang mit dem Erstarken der Rechten?

Wir registrieren steigende Zahlen im Bereich der Hasskriminalität. Äußerungen werden durch ständige Wiederholungen Rechter zunehmend salonfähig. Hinzu kommt eine Wut- und Empörungskultur. Ich denke immer, wir können ganz unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn die Wahrheiten verdreht werden, wird es schwierig. Etwa, wenn man auf die Reichsbürgerbewegung oder die „Querdenker“-Bewegung schaut.

Der ehemalige Polizist aus Hannover, Michael Fritsch, hat offen für die „Querdenker“-Bewegung gesprochen, nun ist auch noch herausgekommen, dass er mutmaßlich Teil der „Reichsbürger“-Organisation ist, die in Deutschland einen Umsturz plante. Welche Konsequenzen haben Sie da gezogen?

Wir brauchen das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Institutionen. So ein Fall beschädigt dieses Vertrauen massiv – egal, ob Einzelfall oder nicht. Die Kolleginnen und Kollegen empfinden solche Fälle als bedrückend. Das sind doch nicht wir! Das müssen wir klarstellen und einen Generalverdacht ausräumen.

Querdenker und ehemaliger Polizisten: Michael Fritsch. © Quelle: Samantha Franson

Wie denn genau?

Nur mit großem Aufwand konnte hier der ausreichende Nachweis für die notwendige Kündigung erbracht werden. Außerdem treiben wir innerhalb der Polizei die politische Bildung voran. Wir wollen die Kolleginnen und Kollegen bestärken, die solchem Gedankengut entgegenwirken und nicht wegschauen.

„Diversität ist ein strategisches Ziel“

Die Polizei muss vielfältig sein, damit die Menschen ihr vertrauen – so oder so ähnlich haben sie das gesagt. Wie wollen Sie das erreichen?

Die Zeiten, in denen die Polizei nur weiß und männlich war, sind lange vorbei. Wir haben 40 Prozent Frauen und einen Generationenwechsel. Wir machen gezielt Werbung für Menschen mit Migrationsgeschichten. Aber natürlich sind wir noch nicht am Ende angelangt. Die Diversität ist ein strategisches Ziel.

Sie selbst sind die erste Frau an der Spitze der Polizeidirektion Hannover und damit eine Seltenheit. Wie steht es um die Chancengleichheit bei der Polizei?

In meinem Jura-Studium gab es immer gleich viele Männer und Frauen. Deshalb war Gleichstellung bis dahin für mich kein Thema. Erst in der Polizei habe ich festgestellt: Irgendwie sind hier nur Männer in Führungspositionen. Das war ein Aha-Effekt. Wir arbeiten an diesem Thema, sind aber noch lange nicht am Ziel. Wir müssen aber auch die Männer mitnehmen. Da habe ich vor zehn Jahren noch große Widerstände erlebt. Heute nimmt das Verständnis zu. Auch Männer sagen häufig, es ist gut, wenn wir gemischte Teams haben und sehen den Nutzen von Vielfalt und Gleichstellung. Bis wir aber 30 Prozent Frauen in Führung haben, wird es noch dauern.

Gleichzeitig haben gerade Frauen in der Polizei mit Sexismus zu kämpfen, wie mehrere Recherchen belegen.

Sexismus gibt es leider überall. Dementsprechend wird das auch in Organisationen wie der Polizei sichtbar. Da gilt es, das nicht zu dulden. Wir haben Dienstvereinbarungen, wir haben auch die Möglichkeiten des Strafrechts. Das ist nicht zu akzeptieren. Auch da gilt es, nicht wegzuschauen.

Mehr Polizei beim nächsten CSD?

Sie haben sich Diversität auf die Fahnen geschrieben, aber kurz nach ihrem Amtsantritt hat ein Übergriff aus Hannover bundesweit Schlagzeilen gemacht. Vor dem Hauptbahnhof ist es Ende Mai zu einem Angriff auf zwei Teilnehmende des Christopher Street Day (CSD) gekommen. Weiß man inzwischen, wer die Täter sind?

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Täter haben wir leider noch nicht gefasst.

Am selben Tag soll es eine mutmaßliche Vergewaltigung gegeben haben. Sind Sie da schon weiter?

Wir ermitteln aktuell nicht wegen des Straftatbestands der Vergewaltigung.

Seit April 2023 ist Gwendolin von der Osten neue Polizeipräsidentin. © Quelle: Rainer Dröse

Das ist Gwendolin von der Osten Gwendolin von der Osten ist die erste Präsidentin der Polizeidirektion Hannover. Die 52-Jährige ist gebürtige Braunschweigerin und studierte Juristin. Seit mehr als 20 Jahren lebt von der Osten mit ihrer Familie in Hannover. Im April hat sie die Nachfolge von Volker Kluwe angetreten, der mittlerweile im Ruhestand ist. Zuvor war von der Osten Polizeipräsidentin in Göttingen.

Nach den Angriffen auf die beiden CSD-Teilnehmenden gab es eine Solidaritätsdemo, bei der die mutmaßliche Vergewaltigung genannt wurde.

Mich hat es selbst überrascht. Gerade beim Thema Vergewaltigung und besonders, wenn es um Minderjährige geht, möchte ich aber auf den Opferschutz hinweisen. Das ist kein Thema, das in der Öffentlichkeit besprochen gehört. Aber ich möchte auch sagen: Mich haben die Übergriffe sehr betroffen gemacht, weil mir wichtig ist, dass alle Teilnehmenden auch sicher und geschützt sind. Wir werden an das Konzept für den nächsten CSD noch mal rangehen, auch weil sich Übergriffe insgesamt häufen. Es gibt die ersten Absprachen mit der Stadt, wie wir einen besseren Schutz gewährleisten können.

Das heißt mehr Polizei beim nächsten CSD?

Wir hatten mit einer ganz friedlichen Veranstaltung gerechnet, die es ja auch war. Die Hasskriminalität gegen solche Personengruppen nimmt zu. Da müssen wir wirklich achtsam sein. Deswegen werden wir das Einsatzkonzept mit der Stadt abstimmen, damit die Menschen auch auf dem Hin- und Rückweg und bei der Veranstaltung sicher sind.

