﻿Sicherheit in der Stadt: „Die gefährlichsten Orte für Frauen sind private Räume“

Hannover. Tanja Mölders ist Leiterin des Wissenschaftlichen Referats „Räumliche Planung und raumbezogene Politik“ an der ARL – Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft. Die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin erinnert daran, dass zur Sicherheit von Frauen und Mädchen im öffentlichen Raum auch gehört, dass sie sich diese Räume erschließen dürfen.

Professorin Mölders, Frauen erleben Catcalling, körperliche und mentale Übergriffe, Beleidigungen – ist die Stadt ein gefährlicher Ort für Mädchen und Frauen?

Der Artikel in Ihrer Zeitung und die dort zitierte Studie zeigen, dass sich viele Frauen subjektiv unwohl oder gefährdet fühlen. Das ist ernst zu nehmen und darauf muss man, auch stadtplanerisch, reagieren. Es geht hier aber um öffentliche Räume in der Innenstadt. Wenn wir uns Statistiken ansehen, dann sind die gefährlichen Orte für Frauen die privaten Räume. Deswegen ist die Debatte um die Sicherheit im öffentlichen Raum jetzt richtig und wichtig, gleichzeitig lenkt es davon ab, wo Gewalt gegen Frauen tatsächlich stattfindet.

Der gefährlichste Ort für Frauen ist der häusliche, wo aber sind die gefährlichsten öffentlichen Räume in Hannover?

Die Orte, die in dem Artikel beschrieben wurden, also rund um den Bahnhof, am Raschplatz, das Steintor sind Orte, in denen man sich unwohl oder gefährdet fühlt. Nicht nur als Frau. Das kann man ändern. Der Innenstadtdialog zeigt ja, wenn man die Stadt anders denkt – eben auch als lebenswerten Aufenthaltsraum und nicht nur als Ort des Konsums, entsteht eine neue Qualität. Oft ist es aber auch eine Frage der Tageszeit, zu späterer Stunde ist das Unwohlsein sicher stärker.

Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Tanka Mölders. © Quelle: ARL/Gosemann

Die Energiekrise könnte dazu führen, dass die Stadt und die Bürger an Beleuchtung sparen. Wie gefährlich kann dies für Frauen werden?

Ich fände es schwierig, wenn auf Wegen an Beleuchtung gespart würde und dies zum verstärkten Unwohlsein führen würde. Da müsste man eher gucken, ob es etwa im Bereich Werbung noch andere Potenziale gibt, als an der Beleuchtung der Innenstadt zu sparen. Man muss aber auch aufpassen, dass man das Ökologische nicht gegen das Soziale ausspielt.

Die Stadt Hannover strebt nun auch Superblocks wie in Barcelona an. Können diese auch für mehr Sicherheit für Frauen sorgen?

Da geht es um Verkehrsplanung und dieser Bereich ist einer, bei dem man das sogenannte Gender Planning mitdenken muss. Gender Planning ist ein Ansatz, Geschlechteraspekte in den Planungen mitzudenken. Es geht nicht nur darum, dass Frauen mehr zu Fuß unterwegs sind, sondern dass man die Frage stellen muss, warum man immer vom Primat des Autos ausgehen muss. Denken wir an den Aufschrei in der Stadtgesellschaft, als es um die autofreie Innenstadt ging. Dabei war die Lister Meile früher auch eine Autostraße, der trauert man nicht hinterher. Autoarme oder autofreie Straßen steigern einfach die Aufenthaltsqualität für Menschen, insbesondere dann, wenn sie mit Kindern unterwegs sind.

Wird „Gender Planning“ in Hannover umgesetzt? Wenn, wo?

Es gibt eine EU-Verpflichtung zum Gender Mainstreaming, die im Amsterdamer Vertrag festgelegt ist. Das bedeutet, dass bei allen Entscheidungen der öffentlichen Verwaltung gefragt werden muss, wie sich Maßnahmen auf Geschlechterverhältnisse auswirken. Das gilt auch für die Stadt Hannover. Die Übertragung dieser Strategie in den Bereich der bauenden und planenden Disziplin wird als Gender Planning bezeichnet. Das kann man jetzt schon an Orten wie etwa dem Oesterleyplatz in der Südstadt oder dem Jahnplatz in der List sehen, wo auch die Geschlechteraspekte berücksichtigt sind. Vorreiterstädte wie Wien sind da aber viel weiter.

Was hat Wien besser gemacht?

In Wien gibt es beispielsweise Mädchenparks und Mädchenbühnen. Das sind Orte für Mädchen und junge Frauen, um sichtbar zu sein und sich Räume aneignen zu können. Denn diese haben dazu im öffentlichen Raum wenig Gelegenheiten. Die Jungs definieren sich viel über Sport, haben Fußball- oder Basketballplätze. Um sich Raum aneignen zu können, braucht man auch eine gewisse Sicherheit.

Wie kann es sein, dass sich Männer im Jahr 2022 in einer eigentlich aufgeklärten, zum großen Teil emanzipierten Gesellschaft solche Übergriffe erlauben?

Ist es wirklich so, dass die Gesellschaft so aufgeklärt ist? Mein Eindruck ist, dass wir in den vergangenen fünf Jahren eher Rückschritte gemacht haben. Gerade in der Wissenschaft gibt es ein starkes Gender-Bashing. Personen, die Gender-Forschung machen, werden angegriffen. Das richtige Stichwort aber ist hier Emanzipation. Es muss möglich für Frauen und Mädchen sein, sich selbstbewusst durch die Stadt zu bewegen. Unter der Debatte der Sicherheit liegt zu oft noch die alte Vorstellung von Sittlichkeit, also dass die Frau eher im Privaten zu sein hat, dass sie nicht allein durch die Stadt gehen sollte, ihr Rock zu kurz ist usw. Deswegen sind die Catcalls super, weil sie die Probleme sichtbar machen. Denn man kann natürlich über Tunnel, fehlende Lampen, Gebüsche oder dunkle Räume sprechen, aber die sind an sich nicht gefährlich. Man kann die Stadt baulich verändern, aber es sind Menschen, von denen Gefahr ausgeht, nicht das Gebüsch.

Von Petra Rückerl