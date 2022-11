﻿Sicherheit oder Abzocke: Fragen und Antworten zu Blitzern in Hannover

Vielen sind Blitzer ein Dorn im Auge, oft ist die Rede von Abzocke. Aber ist das wirklich so oder dienen Radarkontrollen nicht vielmehr der Verkehrskontrolle? Und wie viele Blitzer gibt es eigentlich in Hannover? Antworten auf viele wichtige Fragen.

Hannover. Insgesamt geht die Stadt Hannover mit 33 Überwachungsanlagen auf die Jagd nach Temposündern oder versucht Autofahrerinnen und Autofahrer dabei zu ertappen, wenn sie eine rote Ampel überfahren. Wir beantworten alle wichtigen Fragen zu Blitzern in der Landeshauptstadt.

Wie viele stationäre Blitzer gibt es in Hannover?

Aktuell gibt es in der Landeshauptstadt nach Angaben von Stadtsprecher Udo Möller 30 stationäre Überwachungsanlagen. Sie kontrollieren entweder Tempo- oder Rotlichtverstöße. „Neun Anlagen erfassten ausschließlich Rotlichtverstöße“, so Möller. Zusätzlich betreibt die Stadt zwei Fahrzeuge für die mobile Verkehrsüberwachung sowie einen Messanhänger für „semistationäre“ Überwachungen.

Nach welchen Kriterien werden die mobilen Blitzer aufgestellt und wer entscheidet das?

Die Landeshauptstadt darf nach eigener Aussage nur an den mit der Polizei abgestimmten Standorten mobile Verkehrsüberwachungen durchführen. Die Polizei darf das darüber hinaus im gesamten Straßennetz. Für die Auswahl der Standorte seien allein Fragen der Verkehrssicherheit ausschlaggebend. Heißt: Geblitzt wird nur dort, wo ein großes Unfallrisiko besteht.

Was für Blitzer-Typen kommen in Hannover zum Einsatz?

Für die stationäre Überwachung setzt die Stadt Geräte ein, die mittels Induktionsschleifen (Hersteller Gatso, Gerätetyp TC RG-1), Piezzo-Sensoren (Firma Jenoptik, Gerätetyp Trafipax) oder Laserscanner (Firma Vitronic, Gerätetyp Polyscan) messen. Mobil kommen ausschließlich Geräte zum Einsatz, die Geschwindigkeiten mittels Laserscanner (Firma Jenoptik, Gerätetyp Traffistar) messen.

Welches Ziel haben die Radarkontrollen?

Ziel der Verkehrsüberwachung sei laut Stadt die Verbesserung der Verkehrssicherheit, also die Unfallprävention sowie die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr. Laut Verkehrsstatistiken zählen Tempoverstöße, zu dichtes Auffahren und das Überfahren einer roten Ampel zu den häufigsten Verstößen. Blitzer haben dabei jedoch nicht nur eine bestrafende Funktion – Verkehrssündern kann ein Bußgeld, Punkte in Flensburg oder sogar ein Fahrverbot drohen. Sie haben auch einen erzieherischen Aspekt: dass der Fahrer durch die Sanktionen seinen Fahrstil im eigenen Interesse ändern wird. Der hannoversche Verkehrspsychologe Karl-Friedrich Voss hat aber erhebliche Zweifel am Argument der Verkehrssicherheit. „Radarkontrollen verfehlen viel zu oft ihren Zweck. Die 30- bis 60-Jährigen werden am häufigsten erwischt, dabei sind sie nicht die größte Unfallrisikogruppe“, so Voss. Der Experte ist überzeugt: „Radarkontrollen dienen überwiegend der Kasse. Leider wird das eingenommene Geld nicht für die Verkehrssicherheit verwendet, sondern verschwindet im normalen Haushalt.“

Was sagt die Stadt zum Vorwurf der Abzocke?

Die Stadtverwaltung bestreitet derartige Vorwürfe. „Es ist nicht so, dass diese Kontrollen in erster Linie dazu dienen, Einnahmen zu requirieren. Aber natürlich ist das ist ein Nebeneffekt“, so der Sprecher. Radarkontrollen würden nicht leichtfertig getroffen, sondern hätten „je nach Örtlichkeit ihren bestimmten Grund“. Auch würden Kontrollen zeigen, dass diese notwendig seien, weil die Beschränkungen oft missachtet würden – mit oft schweren Folgen.

Wer ist denn die größte Unfallrisikogruppe?

Laut Verkehrspsychologe Voss sind das die Fahranfänger unter 20 Jahre. Sie würden allerdings kaum kontrolliert, da sie andere Gewohnheiten hätten. „Diese jungen Menschen sind verstärkt nachts und an den Wochenenden unterwegs. In dieser Zeit wird aber, abgesehen von stationären Blitzern, nicht kontrolliert“, so Voss. Wenn es den Behörden tatsächlich um mehr Verkehrssicherheit gehe, müsste die Polizei verstärkt auch am Wochenende und nachts blitzen, so die Forderung des Verkehrspsychologen.

Wie hoch sind die jährlichen Einnahmen durch Blitzer?

Grundsätzlich sind Blitzer eine lukrative Einnahmequelle für Städte und Kommunen. In der Region Hannover, die für die Geschwindigkeitsüberwachung in mehreren Städten und Gemeinden zuständig ist – die Landeshauptstadt Hannover zählt nicht dazu –, haben sich die Einnahmen in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt: Von etwas mehr als 2 Millionen auf 3,8 Millionen Euro. Grund für den Anstieg ist der neue Bußgeldkatalog, der seit einem Jahr gilt. Im gesamten Vorjahr lagen die Einnahmen in der Region Hannover bei rund 4,8 Millionen Euro. 2019 waren es allerdings noch mehr als 6,7 Millionen Euro.

Und wie viel Geld kassierte die Stadt Hannover?

Nach Auskunft von Sprecher Möller bezifferten sich die Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren zwischen Januar und September dieses Jahres auf rund 10 Millionen Euro. Insgesamt erließ die Ordnungsbehörde 240.487 Bußgelder. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es rund 6,4 Millionen Euro und 238.266 Bußgelder. Auch die Stadt begründet den Anstieg mit dem neuen Bußgeldkatalog.

Wo rangiert Hannover im Städtevergleich bei der Anzahl der Blitzer?

Nach Auswertung der Internet-Plattform „Blitzer.de“ liegt Hannover in der Liste der Top-20 Orte mit den besten Blitzern auf Platz acht. Spitzenreiter mit insgesamt 74 Kontrollgeräten ist Köln, gefolgt von Hamburg und Berlin. Und so sieht der Ländervergleich aus: Hier belegt Niedersachsen Platz vier mit landesweit 611 Blitzern. Spitzenreiter Baden-Württemberg hat knapp dreimal so viele Messgeräte (insgesamt 1558). Die wenigsten Blitzer hat demnach Bremen (nur 54).

Von Britta Lüers