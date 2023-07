Serie „Denkmale in Hannover“

Seit fast genau 100 Jahren wird der Jüdische Friedhof an der Strangriede 55 nicht mehr belegt. Dabei wurde die heute denkmalgeschützte Begräbnisstätte in der Nordstadt erst 1864 eröffnet. Die Geschichte des einstigen „Israelitischen Friedhof“ in einer weiteren Folge der Serie „Denkmale in Hannover“.