﻿Silvester-Ausschreitungen in Hannover: Rat fordert lückenlose Aufklärung – und dankt Rettungskräften

Die Ausschreitungen in der Silvesternacht haben im Rat eine Debatte verursacht. In einer gemeinsamen Resolution verurteilen alle Parteien die Gewaltakte gegen Rettungs- und Sicherheitskräfte. Die AfD hält vor allem junge, eingewanderte Männer für Täter – dagegen verwahrt sich der Rest des Rats.

Hannover. Die Aggressionen gegen Polizisten und Feuerwehrleute in der Silvesternacht haben im Rat eine Debatte losgetreten. In einer gemeinsamen Resolution verurteilten am Donnerstag alle Parteien die Gewalttätigkeiten und erklären ihre Solidarität mit den Rettungs- und Sicherheitskräften. Zudem forderte der Rat eine „lückenlose Aufklärung“ der Geschehnisse. „Daraus müssen wir dann unsere Schlüsse ziehen“, sagte Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) in der Sitzung. Klar sei auch, dass man sich gegen eine „populistische Instrumentalisierung“ der Ereignisse verwahren müsse, sagte Hermann in Richtung AfD.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

AfD: Täter sind vor allem junge Männer mit Migrationshintergrund

Die AfD hält vor allem junge, eingewanderte Männer für diejenigen, die mit Raketen und Böllern auf Polizisten und Feuerwehrleute zielen. „Aufgabe der Politik ist es, die Täter zu benennen“, meint AfD-Fraktionschef Jens Keller in der Sitzung. Von Böllerverboten halte er nichts, denn davon ließen sich die Täter nicht abschrecken.

SPD: Keine vorschnellen Rückschlüsse

Heftige Kritik an dieser Haltung kommt von den übrigen Mitgliedern des Rates. „Wir wollen den Ursachen der Ausschreitungen auf den Grund gehen, und das ist kein Sonntagsbekenntnis“, sagt SPD-Fraktionsvize Jens Menge. Aber noch wisse man nur, dass die Täter vor allem junge Männer seien, nicht aber, aus welchen Milieus sie stammten. „Wir müssen mit vorschnellen Rückschlüssen sehr vorsichtig sein“, sagt Menge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Warum vor allem in Problemvierteln?“

Auch die anderen Parteien äußern Unmut – über die Ausschreitungen und über die AfD. „Wir sollten die Probleme beim Namen nennen: Es geht um Jugendgewalt und die Täter sind meist männlich“, sagt CDU-Fraktionschef Felix Semper. Diesen Menschen fehle jeglicher Respekt vor dem Rechtsstaat. Die FDP sieht im Vorgehen der AfD die „übliche Masche“, nämlich hauptsächlich Migranten für Missetaten verantwortlich zu machen. Die Linke rät der AfD, sich nicht „moralisch aufzuplustern“. Die Partei/Volt empfiehlt, sich mit der Silvesternacht und den Ausschreitungen sorgfältig auseinander zu setzen. „Wir müssen fragen: Warum passiert so etwas vor allem in sogenannten Problemvierteln?“, sagt Juli Klippert (Die Partei).

Aggressionen: In der Silvesternacht sind Polizisten und Feuerwehrleute attackiert worden. © Quelle: Frank Tunnat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Silvesternacht flogen in der gesamten Region immer wieder Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte. Vor allem im Garbsener Stadtteil Auf der Horst, aber auch im Stadtgebiet Hannovers kam es zu Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute. Zudem feuerten Menschen Raketen nicht in den Himmel, sondern quer über Plätze und Straßen – und gefährdeten dadurch andere Feiernde. Mehrere Feuerwehrleute und Polizisten wurden in der Silvesternacht leicht verletzt. "Das macht betroffen und sprachlos", hieß es vonseiten der Polizeidirektion.