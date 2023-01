﻿Alkoholvergiftungen, Verletzungen, Brände: Feuerwehr und Rettungsdienst müssen zu Hunderten Einsätzen ausrücken

Einsatz in der City: Ein Rettungswagen steht in der Silvesternacht am Steintor.

Hannover. 168 Brandeinsätze sowie acht technische Hilfeleistungen für die Feuerwehr und 192 Notfalleinsätze für den Rettungsdienst: Das neue Jahr hat für die Einsatzkräfte in Hannover extrem arbeitsreich begonnen. Zu den leider üblichen Begleiterscheinungen von Silvester zählen Brände, die vermutlich von Feuerwerkskörpern ausgelöst wurden. Hinzu kommen Verletzungen durch Böller und Stürze sowie Auseinandersetzungen und Alkoholvergiftungen.

Wie die Feuerwehr Hannover am Sonntag mitteilt, sind die Einsatzzahlen in der vergangenen Nacht im Vergleich zur Corona-Zeit wieder in die Höhe geschossen. Den 168 Einsätzen aus der vergangenen Nacht stehen gerade mal 21 vom vergangenen Jahreswechsel entgegen. Von 2020 auf 2021 waren es gerade mal elf Einsätze. Vor Corona, Silvester 2019/2020, waren es 112 Einsätze. „Insgesamt lag das Einsatzaufkommen insbesondere bei den Brandeinsätzen bedeutend höher als in den Vorjahren“, sagt Rainer Kunze von der Feuerwehr Hannover. Dazu zählten Feuer auf Balkonen, brennende Container, Hecken und Schuppen.

Extremer Einsatzanstieg in der gesamten Region Hannover

Deutlich höhere Zahlen verzeichnet auch der Rettungsdienst. Vorige Nacht mussten die Helfer 192-mal ausrücken, im Jahr davor 152-mal, von 2020 auf 2021 gab es 103 Einsätze und von 2019 auf 2020 dann 196.

In der Region Hannover wurden insgesamt 920 Einsätze in der zuständigen Leitstelle disponiert. Auch hier ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen: Von 2019 auf 2020 waren es etwas mehr als 500, ein Jahr später 428, von 2021 auf 2022 dann 551. In Ronnenberg verletzte sich ein Mann bei der Böllerei schwer.

Pattensen: Die Feuerwehr löscht brennende Mülltonnen. © Quelle: Stadtfeuerwehr Pattensen

Gewalt gegen Rettungskräfte: Feuerwehrleute müssen Polizei hinzurufen

Die Einsatzkräfte in Hannover waren mit zusätzlichem Personal in den Jahreswechsel gegangen. An zwölf Standorten der Freiwilligen Feuerwehr besetzten rund 125 ehrenamtliche Einsatzkräfte zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 6 Uhr am Neujahrsmorgen ihre Löschfahrzeuge. Insgesamt waren in dieser Nacht 55 Einsatzfahrzeuge fest mit Personal besetzt. Die Berufsfeuerwehr stellte zusammen mit den Hilfsorganisationen mit insgesamt 29 Rettungsmitteln, darunter zwölf zusätzliche Fahrzeuge, die Notfallrettung sicher. Insgesamt waren über den Jahreswechsel mehr als 275 Einsatzkräfte für die Feuerwehr und im Rettungsdienst in der Landeshauptstadt im Einsatz.

Einen bitteren Beigeschmack hinterlässt, dass Retter wie auch Polizei in der Region Hannover mehrfach während ihrer Einsätze angegangen wurden. In Garbsen verletzten Jugendliche vier Feuerwehrleute.

In der gesamten Region flogen immer wieder Feuerwerkskörper auf Fahrzeuge und Einsatzkräfte. Immer wieder mussten die Retter Polizeibeamte hinzurufen. Das genaue Ausmaß war am Neujahrstag noch unklar. Doch offenbar gab es mehrere leichtverletzte Feuerwehrleute und Polizisten. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei konnten jedoch alle Betroffenen ihren Dienst weiter ausführen. „Das macht betroffen und sprachlos“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover zur Gewalt gegen Einsatzkräfte.