﻿Böllerverbot zu Silvester: Das sind die Tabuzonen in Hannover

Silvester: Das Feuerwerk über Hannover wird auch in 2022 spärlicher ausfallen, zumindest im Innenstadtbereich.

Auch in diesem Jahr will die Stadt Hannover das Zünden von Böllern und Feuerwerksraketen in der Silvesternacht auf bestimmten Plätzen verbieten. Die Verbote werden sich aber nur auf die City beschränken – das sind die Tabuzonen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket