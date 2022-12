﻿Böllerverbot an Silvester: Das sind die Tabuzonen in Hannover

Auch in diesem Jahr will die Stadt Hannover das Zünden von Böllern und Feuerwerksraketen in der Silvesternacht auf bestimmten Plätzen verbieten. Die Verbote werden sich aber nur auf die City beschränken – das sind die Tabuzonen.

Hannover. Laute Knallerei und zischende Raketen – das soll es in weiten Teilen der Innenstadt in der Silvesternacht nicht geben. Die Stadt Hannover bereitet ein Böllerverbot für bestimmte Straßen und Plätze in der City vor. Der Bereich werde identisch sein mit dem, der vor der Corona-Pandemie ausgewiesen worden sei, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Eine entsprechende Allgemeinverfügung bereite die Verwaltung derzeit vor.

Folgende Straßen und Plätzen will die Stadt zu Tabuzonen für ein Silvesterfeuerwerk erklären:

Opernplatz

Kröpcke

Bahnhofsstraße vor dem Kröpcke bis zum Ernst-August-Platz

Raschplatz

Steintorplatz

Georgstraße bis zum Steintor

Karmarschstraße bis zum Platz der Weltausstellung

An diesen Orten ist das „Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Klassen F 2, F 3 und F 4 verboten“, wie es offiziell heißt. Das bedeutet: Wunderkerzen dürfen angezündet, Knallerbsen geworfen werden, alles andere ist tabu.

Das Verbot gilt vom 31. Dezember 2022, 20 Uhr, bis zum 1. Januar 2023, 3 Uhr.

Mehr Tabuzonen während der Corona-Pandemie

Während der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren hatte die Stadt auch außerhalb der City auf zahlreichen Plätzen das Zünden von Böllern und Raketen untersagt, etwa auf dem Lister Platz und auf dem Stephanplatz in der Südstadt. Man wollte damit verhindern, dass sich Menschenansammlungen bilden und die Ansteckungsgefahr steigt. Jetzt steht, wie vor der Pandemie, wieder die Gefahr im Vordergrund, die von den Feuerwerkskörpern selbst ausgeht – bei unsachgemäßem Gebrauch.

In den Vorjahren wurden Menschen immer wieder verletzt, weil Betrunkene Böller achtlos herumwarfen oder Raketen nicht in den Himmel, sondern auf Menschen schossen, insbesondere in der Innenstadt. Die Situation in der City lasse sich nicht mehr anders kontrollieren als durch ein Verbot, urteilte die Polizei 2018 und definierte zusammen mit der Stadt erstmals Tabuzonen für die Silvesterböllerei.