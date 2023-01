﻿Feiernde kritisieren Böllerverbotszonen: Waren die Bereiche nicht erkennbar?

In Teilen von Hannovers Innenstadt durfte am Silvesterabend weder geböllert werden, noch war dort das Abbrennen von Pyrotechnik erlaubt. Wer sich nicht daran hielt, dem wurden Raketen und Böller abgenommen. Feiernde kritisierten die Verbotszonen – sie seien nicht als solche erkennbar gewesen.

Silvester in Hannover: Polizisten nehmen Feiernden in der Böllerverbotszone ihre Pyrotechnik ab.

Hannover. Zahlreiche – vornehmlich junge – Menschen hatten es am Silvesterabend mit der Polizei zu tun. Denn in einigen Bereichen hatte sich die Stadt Hannover gemeinsam mit der Polizei entschieden, erneut Böllerverbotszonen einzurichten. Diese galten unter anderem für den Raschplatz, den Kröpcke, vor der Oper oder am Steintorplatz.

Wer dort mit Feuerwerkskörpern erwischt wurde, musste diese abgeben. An insgesamt sechs Stellen entsorgten Beamte dann Raketen, Böller und Co., bevor der teure Spaß auch nur einen Funken schlagen konnte. Das wiederum verärgerte die vormaligen Besitzer. Die Kritik: Längst nicht allen – und vor allem Nicht-Hannoveranern – sei bekannt gewesen, dass und wo Verbote galten.

Hätten Schilder geholfen?

„Ich hätte mir gewünscht, dass die Verbotszone ausgeschildert ist“, sagte etwa ein junger Mann, der mit seinen Freunden aus Peine gekommen war. „Hätten wir davon gewusst, wären wir mit unserem Feuerwerk nicht hierhergekommen.“ Ihnen wurde nach eigenen Angaben Pyrotechnik im Wert von 300 Euro abgenommen. Der Betroffene hätte sich zum Beispiel Schilder gewünscht, die auf die Verbotszonen hinweisen.

Es sei nicht auszuschießen, dass auch für das kommende Silvester wieder entsprechende Bereiche wieder eingeführt werden, sagte ein Sprecher der Stadt Hannover am Montag. „Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr werden dann in die Planung einfließen“, so Sprecher Udo Möller. Ob eine großflächige Ausschilderung sinnvoll ist, lässt er offen. „Es wird schwer, jeden einzelnen zu erreichen“, meint Möller. Bisher hat die Stadt die Bereiche online und über die Medien bekanntgegeben.

Polizei stellt Hunderte „Polenböller“ sicher

Zu größeren Streitigkeiten zwischen Ordnungshütern und Feiernden führten die Maßnahmen offenbar nicht. „Nach Rückmeldung unserer Kräfte, die Personen mitgeführte Pyrotechnik abgenommen haben, begegnete man diesem Schritt durchweg mit Einverständnis. Allein aufgrund des persönlichen finanziellen Schadens ist sicherlich von einer Verärgerung und Enttäuschung bei einzelnen Personen auszugehen“, sagt Michael Bertram von der Polizei Hannover.

Welche Mengen an Böllern entsorgt wurden, dazu liegen keine Angaben vor. Laut Polizei wurden jedoch auch Hunderte sogenannte und verbotene „Polenböller“ sichergestellt. Wie der Entsorger Aha mitteilt, fiel in der Silvesternacht eine Gesamtmüllmenge von 50 Kubikmetern an.