﻿Silvesterparty in der Markthalle: So groß war der Andrang am Vormittag

Die Silvesterparty in der Markthalle ist Tradition. Die vergangenen zwei Jahre konnte die Feier nicht in gewohnter Form stattfinden. Aber jetzt stehen die Menschen wieder vor den Eingängen Schlange.

Mit Sekt in der Schlange: Niklas Lübkemann, Jennifer Nießeri, Alina Peters und Louisa Stelljes wollen die die Silvesterparty in der Markthalle zu ihrer Tradition machen.

Hannover. Die Menschen stehen vor den Eingängen der Markthalle Schlange, drinnen feiern sie ausgelassen. Konfetti, Luftschlangen und Luftblasen fliegen durch die Luft und landen auf dem Boden, den Tischen oder auf den Feiernden selbst. Auf diesen Anblick musste Hannover die letzten zwei Jahre verzichten. Aber das ist jetzt vorbei: Die Silvesterparty in der Markthalle ist zurück und die Hannoveranerinnen und Hannoveraner mit ihr.

Seit 8 Uhr morgens hat die Markthalle geöffnet und sie war schnell gefüllt. Es dürfen nicht mehr als 1600 Menschen rein. Wie schon 2019 hat die Stadt Hannover die Anzahl beschränkt. Türsteher stehen an allen Eingängen. Sie erzählen, dass sie schon um 10.15 Uhr den Einlass stoppen mussten. Anscheinend müssen die Menschen in den Schlangen aber nicht allzu lange warten, bis sie auch in die Halle dürfen.

Schon in der Schlange wird angestoßen

Louisa Stelljes steht mit ein paar Freundinnen und Freunden ungefähr in der Mitte der Schlange vor dem Eingang bei der U-Bahn Station. Sie warten seit 15 Minuten darauf, in die Markthalle gelassen zu werden. Die Gruppe ist zum ersten Mal bei der traditionsreichen Silvesterparty. „Wir wollen das als Tradition etablieren“, sagt Stelljes. Becher mit Sekt haben sie schon in der Hand. Die vergangenen Jahre haben sie Silvester wegen der Corona-Auflagen im kleinen Kreis gefeiert. Dass das jetzt vorbei ist, freut die vierköpfige Gruppe: „Es ist schön, mal wieder in so einer Menge zu feiern“, sagt Niklas Lübkemann.

Knapp eine halbe Stunde später sind sie in der gefüllten Markthalle unterwegs. Dort stehen auch Aggi Richter und Iris Gleicher mit Freunden und Verwandten um einen Stehtisch. Für sie ist die Silvesterparty bereits Tradition. Richter bewertet die Stimmung mit „zwölf von zehn“ und lacht. „Es ist super unkompliziert hier zu feiern“, ergänzt Gleicher. „Es ist total friedlich und alle haben gute Laune.“ Die Beschränkung auf 1600 Gäste in der Markthalle findet sie gut: „So fühlt man sich sicher und kann ausgelassen feiern.“

Corona ist nicht komplett vergessen

Corona ist für viele bei der Silvesterparty kein Thema. Manche haben die Sorge vor einer Infektion aber noch im Hinterkopf. Trotzdem gehen sie das „kalkulierte Risiko“ ein, wie es Frank nennt, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will. „Es bringt nichts, sich zu Haus einzusperren“, sagt er. Man könne sich überall anstecken, die Wahrscheinlichkeit sei hier nur etwas größer. Auch für den Rest des Tages hat er das Infektions-Risiko kalkuliert und kommt zu dem Schluss: „Die Party später im HCC ist mir zu groß.“

„Es ist nicht mehr so wie vor Corona“, sagt Enrico Piro von Franky’s Bar. Schon das Weihnachtsgeschäft sei schwächer als früher gewesen. „Das merkt man jetzt auch an Silvester“, sagt er. „Das ist auch der Regelung der Stadt geschuldet.“ Er veranschaulicht das mit Zahlen: „Heute sind wir zu fünft hinterm Tresen. Vor drei Jahren waren wir noch zu acht.“ Aber auch die Menschen selbst haben sich laut Piro ein wenig verändert. „Man merkt, dass die Leute distanzierter sind“, sagt er.

Vor der Markthalle steht Maik Bockisch mit zwei Freunden, jeder hat ein Bier in der Hand. Und hier bleiben sie auch stehen, sie wollen gar nicht in die Markthalle. „Den Stress wollen wir uns nicht antun. Ich will nur entspannt ein Bier trinken und nicht mitten im Gedränge stehen“, sagt Bockisch. Früher waren sie zu Silvester immer in der Markthalle. Aber warum haben sie sich dieses Jahr auch dort getroffen, obwohl sie nicht rein wollen? „Wegen der alten Zeiten“, antwortet Bockisch.

Von Max Baumgart